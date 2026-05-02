Детальніше про модні зачіски з 1990-х, які повертаються в моду – розповіло видання Elle.

Які зачіски з 90-х знову в моді?

Цьогоріч легендарна висока зачіска в стилі Памели Андерсон повернулася у моду. Видання Vogue описує цю укладку як втілення "хаотичного шику". Щоб досягти такого ефекту, спочатку треба створити міцну основу за допомогою текстурувального спрею, а потім недбало зафіксувати волосся. Втім, важливо пам'ятати, що зачіска не повинна виглядати занадто ідеальною.

Класичний боб 90-х років суттєво відрізняється від сучасних варіантів своєю пишністю. Видання Elle підкреслює, що ключовим елементом цієї зачіски є загорнуті всередину кінчики. Майстри створюють графічну лінію зрізу, а під час стайлінгу використовують великий круглий гребінець і фен, щоб підняти волосся біля коренів. Це додає зачісці розкішного вигляду, який усі пам'ятають завдяки фотографіям супермоделей того десятиліття.

Багатошарова стрижка, натхненна образом Рейчел Грін з серіалу "Друзі", нині отримала нову хвилю популярності. Сучасна інтерпретація цієї зачіски відмовляється від жорстких ліній на користь плавності, що робить її зручною для щоденного носіння. Real Simple зауважує, що така стрижка ідеально коригує овал обличчя і додає динаміки навіть тонкому волоссю, яке зазвичай позбавлене природного об'єму.

Контрастне мелірування, відоме як chunky highlights, також повернулося в моду. Видання Allure називає цей метод одним із найшвидших способів оновити імідж. Щоб повторити цю зачіску, вам варто обрати лише кілька сегментів волосся біля обличчя і пофарбувати їх у значно світліший відтінок.

Для тих, хто цінує швидкість, ідеальним варіантом залишаються масивні аксесуари, зокрема крабики для волосся. Що цікаво, вони можуть легко стати повноцінним елементом вечірнього та ділового стилю. Достатньо лише скрутити волосся в легкий джгут і зафіксувати його на потилиці, залишаючи кінчики вільними або ховаючи їх усередину. Така фіксація не травмує волосся та дозволяє миттєво змінити образ з розслабленого на більш зібраний.

Які ще зачіски в моді у 2026 році?

Одним із головних фаворитів сезону став Рив'єра-боб – більш розслаблена версія популярного раніше італійського боба. Як зазначають у Woman & Home, ця стрижка ідеально підходить для тих, хто не хоче витрачати години на укладку. Адже вона має виглядати так, ніби ви щойно повернулися з прогулянки узбережжям.

Водночас для прихильниць мінімалізму та стилю "тиха розкіш" залишається актуальним гладко зачесаний пучок. Його редактори Elle називають головною зачіскою 2026 року. Вона виглядає доречно і в офісі, і на вечірці, бо надає жінкам охайності та стриманої елегантності.