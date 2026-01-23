На піку популярності зараз стрижки, що створюють візуальний ефект ліфтингу без візиту до косметолога. Про це йдеться в матеріалі Vogue Scandinavia.

Беззаперечним фаворитом сезону стилісти називають структурований боб довжиною до щелепи, який вже встиг отримати назву Bieber bob. Ця стрижка діє як миттєвий ліфтинг. Так, чітка лінія зрізу підкреслює вилиці та робить контур обличчя виразнішим, що особливо актуально для жінок після 40 років.

Модна зачіска для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Видання InStyle додає, що такий боб не обов'язково має бути ідеально прямим – легкі "пляжні" хвилі пом'якшують риси та відвертають увагу від вікових змін шкіри, додаючи образу грайливості.

Стильна зачіска для жінок за 40 / Фото Pinterest

Якщо ви не готові кардинально прощатися з довжиною, то зверніть увагу на стрижку супермоделей 1990-х. Це об'ємний, пишний боб або подовжене каре, яке має дорогий і доглянутий вигляд.

Секрет омолодження тут полягає у м'яких шарах, які створюють ефект густого, здорового волосся, що часто втрачає об'єм з віком. Експерти Byrdie також радять придивитися до "французького боба" – він коротший і часто має легку недбалість, яка асоціюється з юністю та паризьким шиком.

Зачіска, яка омолоджує обличчя / Фото Pinterest

Справжнім порятунком для тих, хто хоче приховати зморшки на чолі, стають чубчики. Нині у тренді – легкий чубчик-шторка, який м'яко обрамляє обличчя та підкреслює красу очей. За словами стилістів Vogue, він також додає образу романтичності.

Зачіска для жінок за 40 років / Фото Pinterest

Найсміливішим модницям варто звернути увагу на гібрид стрижок піксі та боба. Така зачіска відкриває шию, що візуально робить поставу витонченішою.

Трендова зачіска для жінок 2026 / Фото Pinterest

