Саме це дозволить модницям виглядати сучасно і водночас вишукано. Детальніше про трендові зачіски для жінок після 40 – розповіло видання SheFinds.

Не пропустіть Стильна, але небезпечна: яка популярна зачіска вбиває ваше волосся

Зачіски для жінок після 40: яку стрижку обрати?

Одним з головних трендів 2026 року стали зачіски кольору шампанського – м'якого відтінку блонду з теплими золотистими переливами. На відміну від холодного платинового, він виглядає значно природніше та візуально "підсвічує" шкіру обличчя, приховуючи дрібні зморшки.

Найкраще цей колір розкривається, коли майстер використовує пір'ясті шари. Така техніка стрижки додає волоссю неймовірної легкості та руху. Як зазначають експерти Vogue Scandinavia, саме м'які шари стають ключовим елементом сучасних образів, дозволяючи навіть тонкому волоссю виглядати значно густішим і здоровішим.

Для тих, хто віддає перевагу короткій довжині, ідеальним рішенням залишається багатошарова піксі. Це універсальна зачіска, яка тримає форму протягом дня і не потребує багатогодинного укладання. Подовжені пасма біля скронь та делікатний чубчик допомагають скоригувати овал, роблячи риси обличчя чіткішими. У детальному гайді від Harper's Bazaar стилісти наголошують, що правильно підібрана структура піксі здатна буквально "підняти" обличчя та підкреслити лінію вилиць, створюючи миттєвий ефект ліфтингу.

Якщо ж ви полюбляєте темнішу палітру, то варто звернути увагу на зачіски мідно-каштанового відтінку. Цей колір додає волоссю здорового блиску та глибини, що особливо важливо для збереження насиченості образу в зрілому віці. До того ж поєднання мідних відблисків з каштановою базою створює теплу ауру, яка ідеально гармонує з будь-яким типом зовнішності.

Які зачіски старять?