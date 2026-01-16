Однак багато жінок після 50 років стають заручницями стереотипу, що "солідний вік" вимагає короткого та нудного волосся. Однак провідні стилісти Нью-Йорка Роджеріо Кавальканте та Сара Манзоне руйнують цей міф, пише 24 Канал з посиланням на InStyle. Про найкращі варіанти зачісок, які пасують майже всім і виглядають розкішно – читайте далі в нашому матеріалі.

Які зачіски омолоджують обличчя?

М'який чубчик-шторка

Це справжній хіт, який пасує майже всім жінкам. Секрет цієї зачіски доволі простий – подовжений чубчик, розділений посередині, що м'яко обрамляє обличчя з обох боків. Такий стиль вважається справжнім рятувальним колом для жінок після 50 років. Адже він візуально пом'якшує риси, приховує дрібні зморшки на лобі та робить акцент на очах, додаючи погляду виразності.

Текстурований боб

Забудьте про ідеально рівні стрижки, бо саме вони часто додають віку. Краще оберіть розслаблений боб, але постарайтеся уникати надто різкого, прямого зрізу. Попросіть свого майстра додати легкої недбалості або зробіть легкі хвилі. Така зачіска виглядає сучасно, а м'які лінії освіжають обличчя, забираючи зайву суворість.

Британський Vogue у своєму матеріалі про найкращі зачіски для жінок 50+ наголошує, що коротка стрижка – не про втрату жіночності, а про набуття сили. Редактори відзначають, що правильно підібраний боб діє як "безопераційна підтяжка", тобто він візуально робить лінію щелепи чіткішою, а шию – довшою.

Легкі хвилі

Цей стиль ніколи не вийде з моди, бо асоціюється з юністю та відпочинком. Немає нічого більш природного, ніж легкі, наче трохи розтріпані вітром локони. Щоб омолодити свій образ, використовуйте сольовий спрей для волосся – саме він додасть об'єму і такої бажаної легкості волоссю.

Легкі шари навколо обличчя

Це ідеальний варіант для тих, хто любить своє довге волосся і не хоче його обрізати. Вам не потрібно змінювати довжину, достатньо лише зробити каскад пасом навколо обличчя. Така зачіска візуально підіймає вилиці, і в результаті ви отримуєте свіжий та підтягнутий вигляд без радикальних змін іміджу.

Стрижка "Метелик"

Якщо вашому волоссю бракує об'єму і воно виглядає тонким, то зверніть увагу на цю техніку. Така стрижка поєднує короткі та довгі шари по всій голові, створюючи ефект "крил метелика". До того ж це робить зачіску пишною та живою.

Гладкий низький пучок

Елегантність і мінімалізм завжди працюватимуть на вас. Це чудовий варіант для днів, коли потрібно виглядати зібрано, але немає часу на повноцінну укладку. Однак важливий нюанс: робіть пучок низьким, ближче до потилиці. Річ у тім, що високі та тугі зачіски-гульки можуть виглядати старомодно, тоді як низький варіант вважається стильним і сучасним.

Грайливий чубчик

Щоб освіжити своє обличчя, зберіть волосся у високий хвіст, але обов'язково випустіть кілька легких пасом біля скронь. Ця зачіска трохи натягує шкіру, створюючи ефект мініліфтингу, а вільні пасма пом'якшують образ, роблячи його менш суворим.

Довге волосся з природною текстурою

Природні локони виглядають жваво і молодо, тому не намагайтеся ідеально випрямити своє хвилясте волосся. Водночас відмовтеся від лаків сильної фіксації, які роблять зачіску неприродною. М'яке та живе волосся, до якого хочеться доторкнутися, завжди матиме кращий вигляд, ніж "кам'яна" укладка.

