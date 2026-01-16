Однако многие женщины после 50 лет становятся заложницами стереотипа, что "солидный возраст" требует коротких и скучных волос. Однако ведущие стилисты Нью-Йорка Роджерио Кавальканте и Сара Манзоне разрушают этот миф, пишет 24 Канал со ссылкой на InStyle. О лучших вариантах причесок, которые подходят почти всем и выглядят роскошно – читайте далее в нашем материале.

Какие прически омолаживают лицо?

Мягкая челка-шторка

Это настоящий хит, который подходит почти всем женщинам. Секрет этой прически довольно прост – удлиненная челка, разделенная посередине, мягко обрамляющая лицо с обеих сторон. Такой стиль считается настоящим спасательным кругом для женщин после 50 лет. Ведь он визуально смягчает черты, скрывает мелкие морщинки на лбу и делает акцент на глазах, добавляя взгляду выразительности.

Текстурированный боб

Забудьте об идеально ровных стрижках, потому что именно они часто добавляют возраста. Лучше выберите расслабленный боб, но постарайтесь избегать слишком резкого, прямого среза. Попросите своего мастера добавить легкой небрежности или сделайте легкие волны. Такая прическа выглядит современно, а мягкие линии освежают лицо, убирая излишнюю строгость.

Британский Vogue в своем материале о лучших прическах для женщин 50+ подчеркивает, что короткая стрижка – не о потере женственности, а о приобретении силы. Редакторы отмечают, что правильно подобранный боб действует как "безоперационная подтяжка", то есть он визуально делает линию челюсти более четкой, а шею – длиннее.

Легкие волны

Этот стиль никогда не выйдет из моды, потому что ассоциируется с юностью и отдыхом. Нет ничего более естественного, чем легкие, как будто немного растрепанные ветром локоны. Чтобы омолодить свой образ, используйте солевой спрей для волос – именно он придаст объема и такой желанной легкости волосам.

Легкие слои вокруг лица

Это идеальный вариант для тех, кто любит свои длинные волосы и не хочет их обрезать. Вам не нужно менять длину, достаточно лишь сделать каскад прядей вокруг лица. Такая прическа визуально поднимает скулы, и в результате вы получаете свежий и подтянутый вид без радикальных изменений имиджа.

Стрижка "Бабочка"

Если вашим волосам не хватает объема и они выглядят тонкими, то обратите внимание на эту технику. Такая стрижка сочетает короткие и длинные слои по всей голове, создавая эффект "крыльев бабочки". К тому же это делает прическу пышной и живой.

Гладкий низкий пучок

Элегантность и минимализм всегда будут работать на вас. Это отличный вариант для дней, когда нужно выглядеть собранно, но нет времени на полноценную укладку. Однако важный нюанс: делайте пучок низким, ближе к затылку. Дело в том, что высокие и тугие прически-гульки могут выглядеть старомодно, тогда как низкий вариант считается стильным и современным.

Игривая челка

Чтобы освежить свое лицо, соберите волосы в высокий хвост, но обязательно выпустите несколько легких прядей у висков. Эта прическа немного натягивает кожу, создавая эффект минилифтинга, а свободные пряди смягчают образ, делая его менее строгим.

Длинные волосы с естественной текстурой

Естественные локоны выглядят живо и молодо, поэтому не пытайтесь идеально выпрямить свои волнистые волосы. В то же время откажитесь от лаков сильной фиксации, которые делают прическу неестественной. Мягкие и живые волосы, к которым хочется прикоснуться, всегда будут выглядеть лучше, чем "каменная" укладка.

