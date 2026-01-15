Якщо ви шукаєте ідеї для ділового стилю або вишуканого вечірнього образу, то радимо придивитися до її прийомів. Детальніше про зачіски Олени Зеленської, які легко адаптувати до повсякденного життя кожної українки – розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку першої леді України.

Які зачіски Олени Зеленської можна повторити вдома?

Низький пучок

Візитівкою першої леді на офіційних заходах і закордонних візитах став низький зібраний пучок. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче відкрити обличчя та візуально видовжити шию. Щоб повторити цей образ, вам варто зробити глибокий бічний проділ, якому віддає перевагу Олена Зеленська, та зібрати волосся внизу на потилиці. Хвіст можна закрутити у легкий джгут або заплести в косу і зафіксувати шпильками.

Однак не варто затягувати волосся надто туго, натомість краще залишити трохи прикореневого об'єму або навмисно випустити кілька невагомих пасом біля скронь.

Низький пучок Зеленської /Колаж Lifestyle 24, Фото з інстаграму першої леді

Легкі "голлівудські" хвилі

Для менш формальних зустрічей, публічних виступів чи інтерв'ю Олена Зеленська часто обирає розпущене волосся з легкою хвилею, що додає образу м'якості та жіночності. Ця укладка виконується за допомогою плойки великого діаметра або стайлера, причому пасма слід накручувати у напрямку від обличчя, тримаючи інструмент вертикально.

Після накрутки волосся обов'язково треба розчесати щіткою або пальцями. Саме цей рух перетворює кучері на шляхетні плавні хвилі, які м'яко спадають і гармонійно підкреслюють риси обличчя.

Щоб відтворити фірмову пружність та об'єм, притаманні укладкам Олени Зеленської, варто також скористатися секретом зіркового стиліста Кріса Епплтона. Він відомий своєю роботою з голлівудськими зірками, зокрема з Дженніфер Лопес. У відео для видання Cosmopolitan майстер наголосив, що запорука стійкості хвиль – правильне охолодження.

Після накрутки гарячим інструментом не поспішайте одразу розпускати пасмо. Епплтон радить зафіксувати його затискачем у скрученому стані або накрутити на великі бігуді й залишити до повного застигання. Лише після цього можна розчісувати волосся. Саме цей професійний трюк гарантує, що зачіска триматиме форму весь день, а не розпадеться за годину.

Ідеально рівне каре з об'ємом

Останнім часом дружина Президента України віддає перевагу коротшій довжині, демонструючи стильне подовжене каре. Ця класична зачіска виглядає сучасно завдяки майстерній роботі з об'ємом.

Водночас секрет укладки полягає в тому, щоб під час сушіння феном підіймати волосся біля коренів за допомогою круглої щітки-браша. Волосся витягніть до ідеальної гладкості, а кінчики ледь помітно підкрутіть всередину – це додасть образу завершеності й охайності. Для фіксації найкраще використовувати легкий лак, який не склеює пасма, а залишає зачіску рухливою та природною.

