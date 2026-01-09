На це звернули увагу після того, як дружина президента України опублікувала кадри з ділової зустрічі з помічником державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Зеленської.

Цікаво Діють як магніт: 6 жіночих парфумів, які зводять чоловіків з розуму

Для офіційного заходу в Києві перша леді обрала стриманий костюм, який складається з верху А-силуету з довгими рукавами та штанів прямого крою.

Олена Зеленська на зустрічі у Києві / Фото з інстаграму першої леді

Акцентами в цьому монохромному образі стали лаконічна срібна брошка та червоний манікюр. Олена Зеленська доповнила вбрання мінімалістичними сережками. Волосся дружина президента вклала у м'які локони, а макіяж обрала елегантний, з акцентом на очі.

Олена Зеленська та Райлі М. Барнс / Фото з інстаграму першої леді України

Зауважимо, що червоний манікюр цілком допустимий у діловому стилі, якщо він виконаний акуратно та без зайвого декору.

Чому саме червоний вважають трендом цього сезону?