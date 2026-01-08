Існують парфуми, які чоловіки просто не можуть ігнорувати. Ці аромати зачаровують і змушують запитувати: "Чим це ти так неймовірно пахнеш?". 24 Канал з посиланням на Perfume розповідає детальніше про парфуми, які зводять чоловіків з розуму.

Не пропустіть Коштують більше за Ferrari: 5 найдорожчих парфумів у світі

Які жіночі парфуми подобаються чоловікам?

Chanel – Coco Mademoiselle

Спершу ви відчуваєте різкий запах апельсина й мандарина, але згодом аромат стає м'якшим завдяки квітковим нотам, а на шкірі залишається впізнаваний шлейф пачулів і мускусу, йдеться на сайті Chanel. Чоловіки реагують на цей запах із цікавістю, адже він асоціюється зі статусом, доглянутістю та впевненістю в собі. Chanel Coco Mademoiselle є гарним вибором для тих, хто хоче справити враження самодостатньої жінки.

Dior – Hypnotic Poison

Якщо ж ви хочете створити більш чуттєвий і вечірній образ, то зверніть увагу на Dior Hypnotic Poison. Це густий, солодкий і пряний аромат, де головні ролі грають ваніль, мигдаль і кокос, пишуть на сайті Dior. Він дуже стійкий і теплий, а секрет його популярності доволі простий. Ноти ванілі та мигдалю діють на підсвідомість чоловіків як афродизіак. Це аромат, який точно заполонить серця представників протилежної статі.

Marc Jacobs – Daisy

Не всім подобаються важкі запахи, і Marc Jacobs Daisy – повна протилежність попередньому варіанту. Це легкий квітково-фруктовий мікс з нотами дикої полуниці, грейпфрута та фіалки. Він пахне чистотою, свіжістю та весною, зазначають на сайті Marc Jacobs. Чоловікам подобається Daisy саме за його ненав'язливість і природність.

Mancera – Coco Vanille

Завершує цю добірку нішевий хіт для любителів солодощів – Mancera Coco Vanille. Це насичений дует кокоса та ванілі, доповнений нотами персика й екзотичних квітів, йдеться на сайті Mancera. Він пахне дорого, нагадуючи запах елітного крему для засмаги або тропічного десерту. Гурманські аромати такого плану створюють розслаблений настрій, асоціюються з відпочинком і задоволенням, тому чоловіки часто інтуїтивно тягнуться до цього шлейфу.

До речі, нещодавно наша редакція розповідала про аромати, які гідно замінять культовий Baccarat Rouge.

На які ще парфуми слід звернути увагу жінкам?