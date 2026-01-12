Зокрема, тональний крем та консилер забиваються у дрібні зморшки, підкреслюють їх і створюють ефект "сухої маски", замість бажаного омолодження. Однак зіркова візажистка Кеті Джейн Г'юз поділилася геніальною технікою, яка дозволяє створити ідеальний тон, використовуючи мінімум косметики, пише 24 Канал з посиланням на її відео в тіктоці. Цей метод добре підходить для зрілої шкіри.

Макіяж після 40 років: що допоможе не підкреслювати зморшки?

Головна помилка багатьох жінок полягає в тому, що вони наносять товстий шар косметики. Особливо навколо носа та рота, де міміка найактивніша. Зіркова візажистка Кеті Джейн Г'юз пояснює, що чим більше продукту ви наносите, тим швидше він скочується у складки. Її метод базується на принципі – "менше означає краще".

Для цього вам знадобляться лише дві речі: щільний консилер та пухнастий пензлик для тіней. Нанесіть невелику краплю консилера на тильну сторону долоні. Потім візьміть пензлик для тіней і починайте ретельно втирати його у цей засіб.

Продовжуйте розтирати продукт пензлем по руці доти, доки вам не здасться, що на ворсі майже нічого не залишилося. Це найважливіший етап, за словами Кеті, адже пензель має бути просочений засобом, але на вигляд залишатися майже сухим.

Тепер м'якими рухами пройдіться цим пензлем проблемними зонами обличчя. Найчастіше це почервоніння навколо носа, рота або пігментні плями.

Завдяки тому, що продукт вже нанесений у ворс пензля, він лягає на шкіру найтоншим, невагомим шаром. Це дозволяє приховати недоліки, але водночас шкіра виглядає живою, і, що найголовніше, макіяж не забивається у зморшки протягом дня.

Візажистка запевняє, спробувавши цей метод один раз, ви вже не зможете від нього відмовитися, адже він створює ефект "макіяжу без макіяжу". Також Кеті радить не забувати про вечірній догляд. Так, ретельне очищення та легке відлущування шкіри перед сном допоможуть косметиці лягати ще рівніше наступного ранку.

