У моді ці якості проявляються дуже буквально: тренди радять перестати "ховатися" в тьмяних кольорах, які псують ваші образи, а натомість додати більше яскравих акцентів. Про які саме відтінки йдеться і чому варто переглянути свою кольорову палітру в гардеробі – пише 24 Канал.
Які кольори називають тьмяними?
Йдеться про приглушені, неяскраві відтінки, які виглядають сіруватими або "брудними".
Приклади: землисто-сірий, вицвілий рожевий, сіро-бурий.
Такі кольори можуть додавати образу втомленого вигляду. Стилісти видання VegOut пояснили, що "брудні" відтінки біля обличчя підкреслюють недоліки – тіні, дрібні зморшки та темні кола під очима.
Навіть класичний чорний, попри те, що дуже практичний і виглядає елегантно, часто "забирає" світло від обличчя та робить риси менш виразними.
Які кольори в тренді у 2026 році?
- Головний колір від Pantone – Cloud Dancer. Це ніжний, м'який білий колір, наче легка хмаринка.
- Водночас фахівці з прогнозування модних трендів WGSN та Coloro оголосили, що кольором року є Transformative Teal (трансформаційний бірюзовий) – суміш глибокого синього та свіжого зеленого.
- Оскільки у 2026 році модно виділятися, а не ховатися в тіні, тому в тренді яскравий фіолетовий (його ще називають Vegas Violet) та сонячний жовтий (Canary Yellow), як пише видання InStyle.
Зверніть увагу, якщо яскраві кольори здаються занадто сміливими, спробуйте додати їх у свій гардероб за допомогою аксесуарів – сумочки, шарфика або прикраси.
Серед інших трендових кольорів 2026 року:
- солодкий рожевий – відтінок, що нагадує солодку вату, чи жувальну гумку.
- теплий карамельний – бежево-коричневий колір, який стилісти називають вдалою базою для будь-якого вбрання: чудово поєднується з темно-синіми джинсами, білими речами та практично будь-якими кольорами вашого гардероба.
Водночас головний секрет стильного гардероба – не відмова від кольорів і не сліпе слідування всім трендам. Це усвідомлений вибір, який базується на: вашому кольоротипі й стилі. Слід носити ті речі, в яких ви почуваєтесь комфортно та красиво.