У моді ці якості проявляються дуже буквально: тренди радять перестати "ховатися" в тьмяних кольорах, які псують ваші образи, а натомість додати більше яскравих акцентів. Про які саме відтінки йдеться і чому варто переглянути свою кольорову палітру в гардеробі – пише 24 Канал.

Які кольори називають тьмяними?

Йдеться про приглушені, неяскраві відтінки, які виглядають сіруватими або "брудними".

Приклади: землисто-сірий, вицвілий рожевий, сіро-бурий.

Одяг у тьмяних відтінках / Фото Pinterest, Shafa та Freepik

Такі кольори можуть додавати образу втомленого вигляду. Стилісти видання VegOut пояснили, що "брудні" відтінки біля обличчя підкреслюють недоліки – тіні, дрібні зморшки та темні кола під очима.

Навіть класичний чорний, попри те, що дуже практичний і виглядає елегантно, часто "забирає" світло від обличчя та робить риси менш виразними.

Які кольори в тренді у 2026 році?

Головний колір від Pantone – Cloud Dancer. Це ніжний, м'який білий колір, наче легка хмаринка.

Водночас фахівці з прогнозування модних трендів WGSN та Coloro оголосили, що кольором року є Transformative Teal (трансформаційний бірюзовий) – суміш глибокого синього та свіжого зеленого.

Оскільки у 2026 році модно виділятися, а не ховатися в тіні, тому в тренді яскравий фіолетовий (його ще називають Vegas Violet) та сонячний жовтий (Canary Yellow), як пише видання InStyle.

Зверніть увагу, якщо яскраві кольори здаються занадто сміливими, спробуйте додати їх у свій гардероб за допомогою аксесуарів – сумочки, шарфика або прикраси.

Трендовий колір 2026 року / Фото з Pinterest

Серед інших трендових кольорів 2026 року:

солодкий рожевий – відтінок, що нагадує солодку вату, чи жувальну гумку.

Модель у рожевій сукні / Фото CASUAL UA

теплий карамельний – бежево-коричневий колір, який стилісти називають вдалою базою для будь-якого вбрання: чудово поєднується з темно-синіми джинсами, білими речами та практично будь-якими кольорами вашого гардероба.

Сатиновий костюм / Фото One By One

Водночас головний секрет стильного гардероба – не відмова від кольорів і не сліпе слідування всім трендам. Це усвідомлений вибір, який базується на: вашому кольоротипі й стилі. Слід носити ті речі, в яких ви почуваєтесь комфортно та красиво.