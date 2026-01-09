Правильно підібрані шари, натуральні матеріали та продумані пропорції дозволяють виглядати бездоганно навіть у найсуворішу мінусову температуру. Пише 24 Канал з посиланням на видання Woman&Home.

Базовий шар: термобілизна

Зимовий образ варто починати з термобілизни. Вона захищає від вітру й холоду, утримує тепло тіла без перегріву та відводить вологу від шкіри. До того ж така білизна еластична, не обмежує рухи і не створює зайвого об'єму під одягом.

Термобілизна / Фото з сайту Amoslook

Теплий середній шар: светри та кардигани

У холодний сезон найкраще підходять светри з натуральних матеріалів – вовна та кашемір. Вони добре зберігають тепло, залишаються комфортними протягом дня й не створюють відчуття перегріву.

У базовому гардеробі стануть у пригоді вовняні светри прямого крою, кашемірові джемпери, трикотажні сукні, поло та кардигани.

Светри, сукня та кардиган / Фото з сайту COOSH, Reserved, Gepur, PRM та HUKH

Щоб річ була справді якісною і залишилася з вами не один сезон, варто уважно читати склад на етикетці. За словами стилістки Олени Шевченко, ідеальним варіантом є светри з 80-100% натуральних волокон – wool, merino, alpaca або cashmere. Водночас для щоденного носіння цілком допустимим є поєднання натуральних волокон із невеликою часткою синтетики, яка допомагає виробу краще тримати форму та довше зберігати охайний вигляд речі:

50-70% вовни + 20-40% polyester/polyamide;

40-60% wool + до 30% acrylic + до 20% інших синтетик.

Верхній одяг

Одним із найбільш практичних варіантів взимку залишається пуховик. Якісні моделі повинні мати водо- та вітрозахисні тканини, комфортний крій, регульовані манжети, капюшон і місткі кишені.

Альтернативою можуть бути вовняні пальта. Вироби з високим вмістом натуральних волокон добре тримають тепло та підходять для зимових днів із легким снігом.

Вовняне зимове пальто / Фото з інстаграм-сторінки Virna

Низ

Щоб зимовий образ виглядав гармонійно, об'ємний верх варто комбінувати з вузьким низом: легінсами, прямими джинсами або щільними колготами.

Стильний зимовий look / Фото з Pinterest

Якщо джинси набридли, зверніть увагу на теплі вовняні штани або вельветові моделі. Не менш актуальні у холодну пору, як пише видання Elle, – м'які трикотажні штани.

Взуття

У сніг і лід ноги мають залишатися в теплі та безпеці, тому взуття варто обирати з рельєфною неслизькою підошвою, вологостійким верхом і теплою підкладкою.

Зимові чоботи / Фото з сайту Tapuli

Аксесуари

Узимку вони мають виконувати не лише естетичну, а й практичну функцію. Для цього шапки, шарфи та рукавички слід обирати з натуральних матеріалів, які допомагають зберігати тепло. Нейтральні відтінки дозволяють легко поєднувати аксесуари з різними варіантами верхнього одягу. Сумка ж краще обирати так, щоб руки залишалися вільними, тому оптимальний варіант – компактна кросбоді.

Сумка крос-боді / Фото з сайту Leman

