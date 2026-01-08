Стилісти видання VegOut назвали головні помилки в одязі, які крадуть молодість, та розповіли, як їх виправити, повідомляє 24 Канал. Про звички стилі, від яких краще відмовитися, щоб виглядати свіжо та сучасно – читайте більше в нашому матеріалі.

Який одяг додає віку?: найголовніші помилки

Безформний одяг

Ховати свою фігуру в мішкуваті речі – не найкраща ідея. Великі светри та широкі штани можуть здаватися зручними, але вони розмивають природні лінії тіла. Через це ви можете мати не розслаблений вигляд, а втомлений, бо мозок сприймає чіткий силует як ознаку енергії.

Замість "балахонів" краще обирати одяг, який м'яко повторює контури тіла, але водночас не обтягує його. Також варто спробувати підкреслити талію ременем або частково заправити сорочку. Головне правило – дотримуватися балансу: якщо верх вільний, то низ має бути вужчим.

Який одяг додає віку

Застарілі фасони

Існує велика різниця між класикою та речами, що "застрягли в часі". Піджак, який ви купили 15 років тому, може мати для вас цінність, але його крій чи плечі одразу видають іншу епоху.

Щоб виправити це, проведіть ревізію і запитайте себе, чи купили б ви цю річ сьогодні. Намагайтеся уникати джинсів із дуже низькою посадкою та жакетів зі старомодними пропорціями, або ж спробуйте міксувати такі вінтажні елементи виключно з сучасними базовими речами.

Одяг, який старить

Невдалі кольори біля обличчя

Іноді ви дивитеся у дзеркало і здається, що виглядаєте виснаженою, хоча насправді справа лише в кольорі блузи. Занадто темні або тьмяні відтінки біля обличчя підкреслюють зморшки, тіні та синці під очима, адже з віком контрастність шкіри змінюється.

Стилісти радять перенести чорні та глибокі кольори у нижню частину образу, зокрема на штани чи спідниці. Натомість біля обличчя краще носити світлі та м'які відтінки, наприклад, кремовий, світло-сірий чи оливковий, які візуально роблять шкіру яскравішою.

Темні відтінки одягу

Ігнорування розміру та крою

Ніщо так не старить, як одяг, що погано сидить. Гарна посадка одягу завжди сигналізує про впевненість у собі.

Тому завжди слідкуйте за плечовими швами, які мають бути чітко на місці, та звертайте увагу на довжину штанів, щоб вони візуально не вкорочували зріст. Не бійтеся звертатися до ательє, адже навіть недорога річ, ідеально підігнана по фігурі, виглядає значно дорожче і стильніше.

Що найбільше старить жінку

Старе взуття та аксесуари

Ви можете мати чудову сукню, але все зіпсують деталі. Старі балетки або старомодна біжутерія тягнуть образ донизу і змушують людей сприймати вас старшою.

Виправити це досить легко, додавши кілька сучасних акцентів. Наприклад, пара лаконічних білих кросівок миттєво омолоджує будь-який повсякденний образ. Також краще обирати структуровані сумки середнього розміру замість безформних торб, а важкі прикраси замінити на мінімалістичні сережки чи тонкі ланцюжки.

Старе взуття додає віку

