Від стриманих варіантів до нестандартних форм – цей тренд активно з'являється як у мас-маркеті, так і в дизайнерських колекціях, пише видання VOGUE.
Які підвіски зараз в моді?
У моду повертається максималізм, а разом із ним – масивні підвіски з каменю, смоли чи металу, які можуть стати головним акцентом образу. Що важливо, вони легко поєднуються як із повсякденними, так і з більш елегантними речами.
Крім того, актуальними є підвіски із китицею. Цей мікротренд прийшов зі скандинавського мінімалізму. Простий шнурок, текстильна китиця і центральний декоративний елемент – виглядає стримано, але стильно.
Підвіска з китицею / Фото з Pinterest
Окремої уваги в цьому сезоні заслуговують сумки-підвіски. Фактично це невеликий гаманець з тканини або шкіри на шнурку, який носять як аксесуар. Наприклад, такий варіант представив Coach у своїй колекції. Практично і виглядає цікаво.
У тренді й більш сміливі варіанти. Можна носити все – від великих мушель до незвичних підвісок у вигляді фігурок. Тут можна експериментувати як завгодно, адже прикраси тепер – це спосіб самовираження.
Які ще аксесуари в тренді навесні 2026?
- Серед актуальних аксесуарів – хустки, еластичні пов'язки, обручі та заколки-невидимки. Вони не лише додають образу стилю, а й виручають у ситуаціях, коли часу обмаль, а волосся потребує швидкого укладання. Про це пише Harper's Bazaar.
- Також зараз набирає обертів новий мікротренд – блакитні колготки, як зазначає Cosmopolitan. Вони стають яскравим акцентом в образі: колготки носять як контрастну деталь до однотонних луків або ж стилізують у форматі total look, підбираючи їх в одній колірній гамі до інших речей.