Які варіанти суконь можна обрати від COOSH, GEPURE, CHER17, Must Have та One by One, а також їхні ціни – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Для шанувальниць мінімалізму – сукня з акцентною горловиною від COOSH за 2900 гривень. Довжина максі та елегантний виріз роблять її універсальною для будь-якого свят.

Сукня з акцентною горловиною від COOSH / Скриншот сайту бренду

Вишуканою альтернативою стане міді-сукня з костюмної тканини з кейпом від GEPURE (1 599 гривень) – стримана, але ефектна.

Міді-сукня з костюмної тканини з кейпом від GEPURE/ Скриншот з сайту бренду

Від того ж бренду – максі-сукня з трикотажу з коміром-стійкою у молочному або блакитному кольорі за 2999 гривень: короткий рукав і акцентне драпірування створюють образ, у якому стиль поєднується з комфортом.

Максі-сукня з трикотажу з коміром-стійкою / Скриншот з сайту GEPURE

Легка молочна сукня з рюшею на поясі від CHER17 доступна у двох варіантах квіткового принту – з червоними або рожевими квітами – і коштує 2 999 гривень.

Сукня з рюшею на поясі від CHER17 / Скриншот з сайту

Ще один ніжний вибір – біла сатинова сукня з квітковим принтом від Must Have (3799 гривень). Бренд також пропонує міні-сукню та сукню-комбінацію в тому ж принті, тож кожна знайде варіант до свого смаку. Ціна міні-сукні та сукні-комбінації складає 3299 гривень кожна.

Сукні у квітковий принт від Must Have / Скриншоти з сайту бренду

Нарешті, приталена міді-сукня в горох від One by One із високоякісного штучного шовку з класичним коміром – для тих, хто любить елегантні вбрання. Розкльошена спідниця додає легкості, а принт у горох надає образу святкового акценту.

Міді-сукня в горох від One by One / Скриншот з сайту

Що ще можна одягнути на Великдень замість вишиванки?

Класичний штанний костюм стане безпрограшним варіантом. Особливо вдало виглядатимуть костюми у світлих відтінках – білому, кремовому, світло-жовтому, ніжно-рожевому й інших.

Білий костюм від One by One / Скриншот з сайту бренду

Ще одна хороша альтернатива – жакет або жилет із вишитими деталями. Його можна поєднати з класичними штанами, джинсами або навіть спідницею.

До лаконічної сорочки можна додати автентичні аксесуари, наприклад, гердан або силянку.

Бойківська силянка /Фото korycia_jewelry