Експерти The New York Times Style Magazine розповіли, що салонний манікюр можна зробити вдома самостійно, якщо знати кілька важливих секретів. Про кожен з них – далі в матеріалі.

Підготовка нігтів

Почніть зі зняття старого лаку. Найкраще використовувати масляні засоби, які не сушать нігті. Якщо після темного лаку шкіра навколо нігтя забарвлюється, можна спершу нанести олію для кутикули. Потім вимийте руки з милом або скористайтеся антисептиком.

Зверніть увагу! Не обов'язково надовго замочувати пальці у воді – це подовжує висихання лаку і може залишати смуги.

Після очищення рук використайте ремувер для кутикули, залиште його на деякий час, який вказаний в інструкції, й обережно відсуньте кутикулу назад, щоб нігті виглядали довшими та рівними. Якщо є задирки, їх можна прибрати кусачками, але повне обрізання кутикули краще залишити професіоналам.

Підрізання кутикули кусачками / Фото з Pinterest

Підрівняйте нігті та надайте форму

Якщо потрібно значно вкоротити нігті, використовуйте манікюрні щипці (їх ще називають кніпсером для нігтів): спершу підріжте боки, потім середину. Для корекції форми достатньо пилочки.

Майстри манікюру пояснили, що скляні пилки рідше залишають рвані краї на нігтях і легко миються. Якщо вам більше подобається пилочки-наждачки, то краще обирати ті, яку можна дезінфікувати. Для натуральних нігтів найкраще підходить зернистість (абразивність) від 180 до 240 грит.

Форму нігтів краще надавати під кутом 45 градусів, рухаючись від великого пальця плавними рухами. Для квадратних нігтів спершу пиляйте верх, потім боки, а для округлих – повторюйте природну дугу пальців. Тільки важливо не пилити нігтьову пластину вперед-назад, оскільки це призводить до відшарування та розшарування. Закінчіть кожен ніготь одним рухом у протилежному напрямку.

Полірування та блиск

Легке полірування надає нігтям природного блиску та допомагає лаку триматися довше. Для цього краще використовувати тристоронні бафери з різною зернистістю: грубий – для шорстких ділянок, середній – для вирівнювання поверхні, м'який – для блиску. Рухайте бафер горизонтально, щоб вирівняти борозни, а краєм поліруйте місця біля шкіри.

Пилки та бафи для полірування нігтів / Фото з Pinterest

Наступний крок після полірування нігтів – скрабування рук, щоб видалити омертвілу шкіру.

Нанесення лаку (за бажанням)

Якщо хочете натуральний вигляд, можна після цього просто нанести живильну олію або сироватку для блиску.

Нанесення лаку / Фото з Pinterest

Для кольорового манікюру спершу нанесіть базовий шар, особливо якщо лак світлий або прозорий. Основний лак краще наносити трьома рухами: від кутикули по центру, праворуч і ліворуч, щоб не було грудочок. Зазвичай достатньо двох тонких шарів. Наприкінці покрийте нігті прозорим топом у два шари та додатково на кінчики, щоб захистити від сколів.

До речі, напередодні видання Cosmopolitan відзначило, що трендові відтінки лаку на весну 2026 року – молочний, пастельно-рожевий, лавандовий, сірий, колір шавлії, червоний і "джинсовий" манікюр.

Насамкінець помасажуйте руки з кремом, приділяючи увагу кутикулі.

Як зберегти манікюр доглянутим надовго?