Про це пише видання Interia Kobieta. Детальніше про ідеї зачісок, які варто спробувати, щоб миттєво омолодити обличчя – читайте в нашому матеріалі.

Які зачіски візуально омолоджують обличчя жінки?

Високий хвіст

Тугий і гладко зачесаний на маківці хвіст або пучок можна сміливо назвати зачіскою з потужним ліфтинг-ефектом. У світі краси її навіть назвали facelift ponytail, адже вона працює за принципом легкої підтяжки. Завдяки делікатному натягуванню шкіри на скронях і вилицях, дрібні зморшки миттєво розгладжуються, а овал обличчя виглядає чіткішим і підтягнутим. До речі, цим трюком давно користуються світові зірки, наприклад, Аріана Гранде та Белла Хадід.

Щоб досягти ідеального результату та додати образу справжнього шику, вам слід зібрати волосся якомога вище та скористатися краплею сироватки для блиску. Саме це зробить ваші пасма бездоганно гладкими та доглянутими.

Асиметрична та об'ємна зачіска

Ідеальна симетрія далеко не завжди є синонімом краси, і часом саме порушення пропорцій творить справжні дивні. Глибокий проділ набік – улюблений секрет стилістів, який миттєво надає волоссю розкішний об'єм біля коріння і створює діагональну лінію, що візуально підіймає обличчя.

Асиметрично вкладене волосся майстерно відвертає увагу від дрібних недоліків, переносячи акцент на очі та вилиці з більш відкритого боку. Навіть найтонше і пряме волосся з таким проділом оживає. А щоб посилити цей ефект, можна додати пасмом трохи текстури за допомогою спрею з морською сіллю або накрутити м'які хвилі на велику плойку.

Чубчик

Правильно підібраний чубчик може стати вашим найкращим союзником у боротьбі за молодість. Адже він не лише освіжає образ, а й легко приховує зморшки на лобі. Справжнім хітом залишається чубчик-шторка, який м'яко розпадається на два боки. Він розкішно підкреслює вилиці і додає зовнішності дівочої легкості.

Водночас слід уникати густих і рівних чубчиків, оскільки вони утворюють горизонтальну лінію, яка розширює та вкорочує обличчя. Натомість подовжена, трохи асиметрична форма зробить зачіску сучасною і візуально пом'якшить ваші риси.

Багатошарова зачіска

Головний секрет ефекту ліфтингу полягає у створенні ілюзії руху та легкості. З цим завданням чудово справляються каскадні та багатошарові стрижки, такі як шеггі або недбалий італійський боб. Завдяки правильному зрізу вони додають необхідний об'єм волоссю на маківці та в зоні вилиць, що візуально підтягує все обличчя.

Які ще трендові зачіски здатні освіжити образ?