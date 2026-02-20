За даними Space Weather Live, у березні 2026 року будуть як сприятливі, так і менш вдалi дні для походу в перукарню. Деталі – далі у нашому матеріалі.
Не пропустіть Це носитимуть всі модниці: Андре Тан назвав головні тренди весни 2026
Фази Місяця у березні 2026 року
- Зростальний Місяць: з 1 до 2 березня та з 20 до 31 березня;
- Повня – 3-4 березня;
- Спадний Місяць – 5-18 березня;
- Молодик – 19 березня.
Коли стригти волосся у березні 2026?
Стрижка на зростальний Місяць, за місячним календарем, сприяє швидшому росту волосся. Тому в березні найкраще стригтися з 1 і 2 числа або вже з 20 до 31. Крім того, зростальний Місяць вважається сприятливим періодом для фарбування волосся. У цей час пігмент краще закріплюється, а колір довше залишається насиченим і стійким.
Стрижка волосся / Фото Canva
3-4 березня припадає на Повню. Це перехідний період, після якого Місяць починає спадати. Цей час ідеально підходить для догляду: масок, відновлювальних процедур і будь-якого іншого піклування про волосся.
Повільніше волосся росте в період спадного Місяця. Тому дні, коли стрижка довше зберігатиме форму, припадають на 5-18 березня. Це особливо вдалий час для запису до майстра власницям коротких стрижок.
До речі, за версією видання Who What Wear, головний тренд весни – чубчик Baby bangs. Також у моді цього сезону об'ємний боб, м'яка біксі та стрижка шеггі.
Коли не можна стригти волосся у березні 2026?
- Несприятливий день для стрижки – 19 березня, під час Молодика. Це фаза, коли Місяць практично не видно на небі, бо він знаходиться між Землею і Сонцем, і його освітлена сторона повернена до Сонця, а не до нас.
- У цей час енергетичний потенціал організму традиційно вважають слабшим. Тому стрижки, фарбування та інші процедури з волоссям краще перенести на інший день. Зате 19 березня можна планувати свої зміни.