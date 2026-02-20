За даними Space Weather Live, у березні 2026 року будуть як сприятливі, так і менш вдалi дні для походу в перукарню. Деталі – далі у нашому матеріалі.

Фази Місяця у березні 2026 року

Зростальний Місяць: з 1 до 2 березня та з 20 до 31 березня;

з 1 до 2 березня та з 20 до 31 березня; Повня – 3-4 березня;

– 3-4 березня; Спадний Місяць – 5-18 березня;

– 5-18 березня; Молодик – 19 березня.

Коли стригти волосся у березні 2026?

Стрижка на зростальний Місяць, за місячним календарем, сприяє швидшому росту волосся. Тому в березні найкраще стригтися з 1 і 2 числа або вже з 20 до 31. Крім того, зростальний Місяць вважається сприятливим періодом для фарбування волосся. У цей час пігмент краще закріплюється, а колір довше залишається насиченим і стійким.

Стрижка волосся / Фото Canva

3-4 березня припадає на Повню. Це перехідний період, після якого Місяць починає спадати. Цей час ідеально підходить для догляду: масок, відновлювальних процедур і будь-якого іншого піклування про волосся.

Повільніше волосся росте в період спадного Місяця. Тому дні, коли стрижка довше зберігатиме форму, припадають на 5-18 березня. Це особливо вдалий час для запису до майстра власницям коротких стрижок.

До речі, за версією видання Who What Wear, головний тренд весни – чубчик Baby bangs. Також у моді цього сезону об'ємний боб, м'яка біксі та стрижка шеггі.

Коли не можна стригти волосся у березні 2026?