У цей період зачіска перетворюється на спосіб підкреслити статус та впевненість, зазначає Vogue Scandinavia. Про те, як створити образ, який виглядає дорого, сучасно і не потребує зайвих зусиль – читайте в нашому матеріалі.

Яку стрижку обрати жінкам після 30 років?

Сучасні тренди 2026 року диктують моду на здоровий блиск і структурованість, тому головним фаворитом сезону став "скляний боб". Як зауважує у своєму матеріалі видання Who What Wear, ця стрижка характеризується дзеркальним сяйвом і м'якими шарами, які додають волоссю живого руху. Це ідеальний варіант для ділових жінок, оскільки зачіска виглядає бездоганно як у прямому варіанті, так і з легкою хвилею.

Якщо ви шукаєте щось більш розслаблене, але не менш розкішне, то варто звернути увагу на "італійський боб". Така зачіска закінчується трохи вище плечей і має ледь помітні шари, що дозволяє волоссю природно підійматися біля коренів.

Для власниць довгого волосся, які не хочуть втрачати довжину, експерти Vogue Scandinavia рекомендують багатошарові стрижки в стилі 70-х. "Живі" шари додають динаміки будь-якому типу волосся і є практично безпрограшним варіантом для жінок у 30-річному віці.

До того ж жінкам слід звернути свою увагу на чубчик Birkin Bangs. Він м'яко обрамляє обличчя, робить погляд виразнішим і додає образу тієї самої французької безтурботності, яка завжди в моді.

Що цікаво, стилісти Elle радять обирати стрижки, які підкреслюють природну текстуру, адже у 2026 році головним трендом є індивідуальність.

Що відомо про трендові зачіски весни 2026 року?