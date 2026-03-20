У цей період зачіска перетворюється на спосіб підкреслити статус та впевненість, зазначає Vogue Scandinavia. Про те, як створити образ, який виглядає дорого, сучасно і не потребує зайвих зусиль – читайте в нашому матеріалі.
Яку стрижку обрати жінкам після 30 років?
Сучасні тренди 2026 року диктують моду на здоровий блиск і структурованість, тому головним фаворитом сезону став "скляний боб". Як зауважує у своєму матеріалі видання Who What Wear, ця стрижка характеризується дзеркальним сяйвом і м'якими шарами, які додають волоссю живого руху. Це ідеальний варіант для ділових жінок, оскільки зачіска виглядає бездоганно як у прямому варіанті, так і з легкою хвилею.
Якщо ви шукаєте щось більш розслаблене, але не менш розкішне, то варто звернути увагу на "італійський боб". Така зачіска закінчується трохи вище плечей і має ледь помітні шари, що дозволяє волоссю природно підійматися біля коренів.
Для власниць довгого волосся, які не хочуть втрачати довжину, експерти Vogue Scandinavia рекомендують багатошарові стрижки в стилі 70-х. "Живі" шари додають динаміки будь-якому типу волосся і є практично безпрограшним варіантом для жінок у 30-річному віці.
До того ж жінкам слід звернути свою увагу на чубчик Birkin Bangs. Він м'яко обрамляє обличчя, робить погляд виразнішим і додає образу тієї самої французької безтурботності, яка завжди в моді.
Що цікаво, стилісти Elle радять обирати стрижки, які підкреслюють природну текстуру, адже у 2026 році головним трендом є індивідуальність.
Що відомо про трендові зачіски весни 2026 року?
- Головним трендом зачісок весни 2026 року стає поєднання природної текстури з виразними акцентами. Цього сезону мода відмовляється від складних укладок на користь стрижок, які підкреслюють індивідуальність і не потребують багато годин перед дзеркалом.
- Для тих, хто віддає перевагу чітким лініям та мінімалізму, ідеальним рішенням стане прямий короткий боб. Його бездоганний рівний зріз додає волоссю візуальної густоти та виглядає дуже дорого.
- Поціновувачкам ретро-стилю та вільного духу сподобається шеггі в дусі 1970-х. Ця стрижка з хаотичними пасмами та рваною текстурою створює ефект привабливої недбалості, який буде на піку популярності цієї весни.