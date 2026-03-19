Наприклад, фахівці Who What Wear радять насамперед звертати увагу на те, як оправа взаємодіє з вашими рисами. Щоб ваш образ мав актуальний вигляд, варто знати, які моделі у 2026 році вважаються ознакою застарілого стилю.

Які окуляри додають віку?

Перше, від чого радять відмовитися стилісти видання Who What Wear – крихітні та дуже вузькі оправи. Мікроокуляри, дійсно, періодично повертаються у тренди, але у повсякденному житті вони добре підкреслюють вікові зміни навколо очей. Замість того, щоб відкривати погляд, цей аксесуар візуально ділить обличчя навпіл, підкреслюючи дрібні зморшки.

Вузькі оправи – антитренд 2026 року

Ще одним антитрендом 2026 року стали важкі прямокутні оправи суворих темних кольорів. У матеріалі Elle Canada наголошується, що занадто жорстка геометрія та глибокий чорний колір створюють грубий контраст зі шкірою. Особливо небезпечними є моделі, що мають "важку" нижню частину, адже вони візуально тягнуть щоки донизу та підкреслюють втому.

Головні антитренди окулярів 2026

Крім цього, сайт Specscart радить уникати надмірного декору, стразів або великих логотипів на дужках. Річ у тім, що у трендах 2026 року панує мінімалізм і "тиха розкіш". У зв'язку з цим, зайвий блиск та складні візерунки часто виглядають старомодно і перевантажують обличчя, тоді як чисті лінії та якісні матеріали роблять вигляд дорожчим і свіжішим.

