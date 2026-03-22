Сьогодні б'юті-індустрія все більше відходить від матового "важкого" макіяжу. Натомість вона віддає перевагу природному сяйву та здоровій текстурі, пише видання Vogue.

Як правильно наносити тональний крем?

Головний трюк, який зараз обговорюють усі провідні візажисти, полягає у змішуванні вашої звичної тональної основи зі зволожувальним засобом. Наприклад, молочним тоніком або легкою есенцією.

Як зазначають експерти видання Vogue, такий підхід дозволяє створити ефект "другої шкіри". Адже тон виглядає максимально натурально, але водночас приховує всі дрібні недоліки.

Для цього вам потрібно лише змішати невелику кількість тонального крему з кількома краплями тонера прямо на руці або палітрі перед нанесенням.

Ця техніка ідеально підходить для створення трендового образу cloud skin, про який детально розповідає Allure. Завдяки розбавленню пігменту зволожувальними компонентами, тональний засіб не забивається в пори та не підкреслює лущення. Навпаки, він лягає напівпрозорим шаром, який ніби підсвічує обличчя зсередини.

Водночас додавання есенції допомагає косметиці краще зчепитися зі шкірою, забезпечуючи стійкість протягом усього дня без відчуття маски. Завдяки цьому ви отримуєте легке покриття, яке м'яко розсіює світло та робить пори майже непомітними.

