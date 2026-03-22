Сьогодні б'юті-індустрія все більше відходить від матового "важкого" макіяжу. Натомість вона віддає перевагу природному сяйву та здоровій текстурі, пише видання Vogue.
Як правильно наносити тональний крем?
Головний трюк, який зараз обговорюють усі провідні візажисти, полягає у змішуванні вашої звичної тональної основи зі зволожувальним засобом. Наприклад, молочним тоніком або легкою есенцією.
Як зазначають експерти видання Vogue, такий підхід дозволяє створити ефект "другої шкіри". Адже тон виглядає максимально натурально, але водночас приховує всі дрібні недоліки.
Для цього вам потрібно лише змішати невелику кількість тонального крему з кількома краплями тонера прямо на руці або палітрі перед нанесенням.
Ця техніка ідеально підходить для створення трендового образу cloud skin, про який детально розповідає Allure. Завдяки розбавленню пігменту зволожувальними компонентами, тональний засіб не забивається в пори та не підкреслює лущення. Навпаки, він лягає напівпрозорим шаром, який ніби підсвічує обличчя зсередини.
Водночас додавання есенції допомагає косметиці краще зчепитися зі шкірою, забезпечуючи стійкість протягом усього дня без відчуття маски. Завдяки цьому ви отримуєте легке покриття, яке м'яко розсіює світло та робить пори майже непомітними.
Чи безпечно змішувати все підряд у власній косметичці?
- Головна проблема, з якою ви можете зіткнутися при такому експерименті – несумісність основ ваших продуктів. Якщо ваш тональний крем створений на основі силіконів або олій, а тонік чи есенція мають виключно водну базу, то вони просто не "подружаться" на вашому обличчі. Замість омріяного ефекту розмиття ви ризикуєте отримати плямисте покриття, яке почне розшаровуватися або скочуватися вже за годину після нанесення.
- Крім того, варто звернути особливу увагу на сонцезахисні властивості вашої косметики. Додавання будь-якого стороннього засобу, навіть дуже легкого тонера, безпосередньо в тональну основу суттєво розбавляє концентрацію SPF-фільтрів. Це означає, що ваша шкіра може залишитися без належного захисту від ультрафіолету, навіть якщо на флаконі крему вказано високий фактор захисту.
- Саме тому професійні візажисти радять спочатку наносити сонцезахисний засіб як окремий шар, дати йому повністю вбратися, і лише після цього експериментувати зі створенням ідеального тону шкіри.