А саме від її губ, які вже багато років залишаються головним б'юті-запитом у косметологів в усьому світі. Якщо ви хочете досягти ефекту спокусливих і пухких губ у стилі Меган Фокс, важливо розуміти, що цей образ складається з поєднання професійного догляду та хитрощів макіяжу.

Для тих, хто не готовий до візиту до косметолога, існує перевірений метод візуального збільшення за допомогою косметики, пише видання Marie Claire.

Як повторити макіяж губ Меган Фокс?

Секрет макіяжу Меган Фокс полягає у використанні олівця для губ, який трохи темніший за природний колір шкіри. Так, спершу варто злегка вийти за природну лінію губ, особливо по центру верхньої губи, щоб зробити її вищою.

Після цього нанесіть помаду нейтрального відтінку, а зверху додайте краплю плампера – спеціального блиску, який викликає легкий приплив крові та робить губи візуально об'ємнішими за лічені хвилини.

Найголовніше – не боятися експериментувати з контуром. Однак розтушовувати його потрібно так, щоб перехід кольору виглядав м'яко.

Нещодавно наша редакція розповідала про головний тренд макіяжу губ у 2026 році.

Чому зараз усі говорять про Меган Фокс?