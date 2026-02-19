Головна особливість такого макіяжу – ніжний і природний ефект рум'янцю. Про це повідомило видання GLAMOUR.

Так, у класичному макіяжі рум'яна наносять на яблучка щік і розтушовують до вилиць. Але Brontë blush використовує іншу техніку. Завдяки цьому обличчя виглядає так, ніби з'явився природний рум'янець після перебування на холоді.

Зіркова візажистка Зої Мур для світлої та середньої шкіри радить обирати малиновий тон рум'ян, а насичений вишневий – для темнішої шкіри.

Як зробити рум'янець Brontë?

Для цього необхідно використовувати кремові рум'яна, оскільки саме вони легко розтушовуються і природно зливаються зі шкірою, створюючи потрібний ефект.

Для макіяжу Марго Роббі на прем'єру фільму "Буремний перевал" в Лос-Анджелесі візажистка Паті Дуброфф використала Chanel No1 de Chanel Lip and Cheek Balm. Ефект "рум'янцю після вітру" вона створила, поєднавши відтінки Berry Boost і Red Camellia.

Після цього майстриня з макіяжу злегка нанесла пудру, а потім короткими легкими рухами додала сухі рум'яну з палетки Chanel Rouge Noir Confidence Eyeshadow and Blush Palette, щоб підсилити колір.

Продукт слід наносити на яблучка щік і злегка розтушувати вниз у напрямку до куточків рота. Важливо не підводити їх надто близько до носа – орієнтиром може бути відстань приблизно у двох пальцях від його боків.

Для того, щоб пом'якшити чіткі лінії та створити ніжний розсіяний ефект рум'яна Паті Дуброфф "підчищала" пензлем, яким наносила тональну основу. Про все це візажистка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

