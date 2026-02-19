Про це пише видання Elle. За словами, фешн-експертів цей відтінок освіжає будь-який образ і робить його візуально дорожчим та вишуканішим.

Які джинси будуть у моді навесні 2026 року?

Як зазначають стилісти, сірий колір працює як ідеальна база, але при цьому виглядає набагато стриманіше і сучасніше за звичайну класику. Він чудово підкреслює м'які палітри та гармонійно вписується в гардероб, додаючи фешн-естетики навіть найпростішим повсякденним лукам.

Цю тенденцію активно фіксують і на вулицях європейських столиць моди. Як повідомляє модний портал Who What Wear, скандинавські та французькі інфлюєнсери зараз масово роблять ставку саме на сірий денім.

Експерти платформи відзначають, що звичні світло-блакитні джинси все важче стилізувати по-новому, тоді як сірі моделі ідеально поєднуються з головними хітами цього сезону. Їх радять міксувати зі срібними або золотими акцентами, масивними ременями, а також із трендовими шкіряними речами шоколадного чи винного кольору.

Щодо актуальних фасонів, то сірий колір виглядає виграшно на будь-якій моделі, згладжуючи навіть складний крій. Marie Claire у своїх прогнозах зазначає, що на подіуми повертаються класичні прямі силуети та стримані пропорції. І саме сірий відтінок вважається найкращим для таких джинсів, адже він не перетягує на себе зайву увагу, дозволяючи наголосити на правильній посадці та загальній гармонії образу.

Що відомо про головні тренди весни 2026 року?