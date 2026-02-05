Цей аксесуар швидко став популярним і тепер є ключовим елементом у гардеробах багатьох блогерів. Про це детальніше розповіло видання Cosmopolitan.

Який трендовий аксесуар заполонив усі соцмережі?

Йдеться про блакитні колготки. Саме цей аксесуар зараз б'є всі рекорди популярності серед модниць. Дівчата використовують їх як головну "родзинку" образу, щоб розбавити монохром, або ж майстерно вписують у total look підбираючи одяг в тон.

Найчастіше у стрічці можна зустріти щільні матові моделі з капрону. Водночас для більш витончених вечірніх виходів інфлюєнсерки обирають варіанти з мереживом.

З чим носити блакитні колготки?

Інтегрувати такий аксесуар у гардероб значно простіше, ніж здається на перший погляд. Адже він чудово працює на контрастах і фактурах. Найбільш безпрограшним варіантом, який вже встигли полюбити модниці, є поєднання блакитних колготок зі спідницею плісе, затишним светром та теплим бомбером або довгим пальтом. У цьому випадку база образу може бути виконана у спокійних бежевих, карамельних, сірих чи ніжно-рожевих відтінках.

Якщо ж ви хочете створити більш повсякденний лук, то спробуйте сміливо поєднати цей аксесуар з джинсовою спідницею та коричневою сорочкою.

Для любительок багатошаровості ідеально підійде варіант із шортами, базовим лонгслівом та кардиганом, де фінальним штрихом стане шарф точно в тон колготкам.

А для тих, хто обирає мереживні фактури, найкращим рішенням стане ніжна плісирована спідниця та джемпер з V-вирізом. У дуеті зі шкіряним бомбером вони створять справді незабутній аутфіт.

