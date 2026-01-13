Адже ера чітко окреслених губ добігла кінця, повідомляє 24 Канал з посиланням на відео зіркової візажистки Кеті Джейн Г'юз. Так, на зміну чітким і намальованим лініям прийшов новий легкий тренд – Halo Lips, що перекладається з англійської як "губи з ореолом". Про це детальніше – читайте в нашому матеріалі.

Головний тренд 2026 у макіяжі губ: що таке Halo Lips?

Суть тренду Halo Lips полягає у відмові від чітких ліній на користь роботи з об'ємом через світлотінь. Замість того, щоб малювати нові губи, візажисти створюють ефект "пухкого ореолу" навколо власного контуру, використовуючи бронзер або скульптор.

Це створює ілюзію, ніби губи виступають вперед і мають об'ємніший вигляд завдяки природній тіні, а не намальованій лінії. Такий мейкап виглядає дорого, і, що найважливіше, ідеально вписується навіть у денний образ, зазначає видання Elle.

Як повторити трендовий макіяж губ Halo Lips вдома?

Зіркова візажистка Кеті Джейн Г'юз радить відмовитися від звичних правил малювання чіткого контуру олівцем і спробувати дещо нове. Так, на маленький пухнастий пензлик треба набрати трохи кремового бронзера або скульптора.

Обов'язково обирайте холодний чи нейтральний відтінок, щоб імітувати натуральну тінь, а не засмагу. Цим засобом слід легкими рухами пройтися зовнішнім периметром рота, малюючи так званий "ореол".

Важливо зазначити, що наносити пігмент варто не на лінію губ, а трохи вище "арки Купідона" та нижче центральної частини нижньої губи. Адже саме там вони мають найбільш пухкий вигляд.

Найважливішим етапом у цьому макіяжі є розтушування. Продукт потрібно максимально м'яко рознести пензлем або пальцями, щоб, замість чітких смуг, залишився лише легкий натяк на тінь.

А фінальним штрихом стане тінт, помада натурального відтінку або прозорий блиск, який для кращого ефекту варто концентрувати саме в центрі губ. У результаті ви отримаєте губи, які мають чуттєвий вигляд, але при цьому ніхто не здогадається, скільки часу було витрачено на макіяж.

