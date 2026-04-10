Святковий мекайп на Пасху не обов'язково має бути складним. Достатньо кількох правильних акцентів, щоб підкреслити риси обличчя та створити гармонійний образ. Як створити ідеальний макіяж на Великдень – розповіло видання Girls' Life.

Свіжа природна база

Легкість – головне правило великоднього макіяжу, тож варто обирати текстури, які дозволяють шкірі "дихати" та додають делікатного сяйва. Замість щільного тонального крему краще віддати перевагу зволожувальному або легкому тональному засобу. Наносьте його вологим спонжем, щоб отримати рівномірний, природний і злегка сяйливий фініш. Щоб макіяж виглядав бездоганно, заздалегідь підготуйте шкіру зволожувальним праймером – він допоможе вирівняти текстуру, покращить стійкість і запобігатиме ефекту "маски". Для більш виразного glow-ефекту можна змішати краплю рідкого хайлайтера з тональною основою або кремом – це створить ефект природного сяйва зсередини.

Щодо консилера – тут працює принцип "менше означає краще". Наносьте його точково, лише на ділянки, які потребують додаткового перекриття, наприклад під очі. Для фіксації достатньо злегка припудрити Т-зону, залишивши решту обличчя сяючою.

Макіяж з ефектом сяячої шкіри / Фото з Pinterest

Ніжні пастельні очі

Якщо й експериментувати з кольором – то саме зараз. Лавандові, ніжно-рожеві, м'ятні та персикові відтінки створюють легкий великодній вайб. Наносьте тіні делікатно, ретельно розтушовуючи їх, щоб отримати повітряний, невагомий ефект без перевантаження. Можна використати один відтінок для мінімалістичного образу або поєднати два – наприклад, рожевий на повіці та ліловий у складці, щоб додати глибини.

Акторка Лілі Рейнгарт з персиковим макіяжем очей / Фото з соцмереж

Трохи шимера у внутрішніх куточках очей миттєво освіжає погляд і робить його більш відкритим. Щоб візуально збільшити очі, можна використати білий або нюдовий олівець на слизовій. А для м'якшого, більш природного ефекту краще замінити чорну туш на коричневу.

Ніжний макіяж / Фото з Pinterest

Рум'яні щоки

Ніщо так не асоціюється з весною, як природний рум'янець. У святковому макіяжі можна дозволити собі трохи більше рум'ян, ніж зазвичай. Найкраще підходять кремові текстури – вони легко "зливаються" зі шкірою та виглядають максимально натурально. Важливо наносити їх до фіксації пудрою.

Розтушовуйте рум'яна від яблучок щік у напрямку вгору – це створює легкий ліфтинг-ефект. Для додаткової свіжості можна злегка торкнутися перенісся, щоб отримати ефект природної засмаги.

Блискучі губи

Фінальний акцент – губи з глянцевим фінішем. Обирайте бальзами, блиски або напівпрозорі помади у ніжних рожевих чи персикових відтінках – вони додають свіжості та гармонійно завершують образ.

Щоб візуально збільшити губи, візажист Патрік Та радить використовувати олівець на півтону темніший за природний відтінок губ і м'яко розтушувати його у напрямку до центру. Про це він розповідав у коментарі виданню ELLE. Завершити макіяж губ можна легким шаром блиску.

Фінальні штрихи

Зафіксуйте макіяж фіксуючим спреєм, щоб зберегти свіжість і продовжити стійкість образу. За потреби м'яко розтушуйте окремі ділянки, щоб усі елементи виглядали гармонійно та природно. Для цікавішого результату можна додати делікатні акценти – тонку кольорову стрілку або легкі намальовані веснянки. Вони зроблять образ більш грайливим.

