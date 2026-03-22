Як створити макіяж, що освіжає і має ліфтинг-ефект – розповіло видання Vogue.

Теж цікаво Псують навіть хороший образ: найпоширеніші помилки в стилі, які додають віку

Легка та сяйлива основа

Головне завдання тонального засобу – освіжити шкіру і вирівняти тон, а не приховати природні контури обличчя чи зморшки. Для зрілої шкіри найкраще підходять легкі рідкі тональні креми. Вони рівномірно розподіляються і не створюють ефекту "маски": щільне покриття робить макіяж неприродним. Водночас важливо правильно підібрати відтінок: занадто світлий тон може підкреслювати зморшки та дрібні недосконалості, а занадто темний – робити обличчя "важким".

Пудру слід використовувати обережно

Пудра допомагає зафіксувати макіяж і прибрати небажаний блиск. На зрілій шкірі надлишок може підкреслювати дрібні зморшки, тому використовуйте її помірно.

Ідеальний варіант – розсипчаста пудра, яку легкими дотиками пуховки наносять лише там, де найчастіше з'являється блиск – наприклад, на лобі або підборідді. Злегка можна припудрити внутрішній куточок ока для фіксації консилера, але зовнішні куточки краще не чіпати.

Рум'яна для ліфтинг-ефекту

Наносьте їх на верхню частину щік і м'яко розтушовуйте до скронь – це створює легкий ліфтинг-ефект. Найкраще підходять персикові або ніжно-рожеві відтінки, які надають шкірі здорового та сяйливого вигляду.

М'який макіяж очей

Для макіяжу очей краще уникати чітких і різких ліній, оскільки вони можуть робити риси обличчя більш жорсткими. Якщо ви використовуєте чорний чи коричневий олівець, злегка розтушуйте його. Можна додати невелику стрілку наприкінці повіки.

Світлі відтінки тіней

Для зрілої шкіри краще уникати перламутрових і сірих відтінків – вони підкреслюють нерівності шкіри і роблять погляд тьмяним. Натомість обирайте світлі або середні за насиченістю кольори:

Теплі природні : теракотовий, бронзовий, мідний, цегляний, каштановий.

: теракотовий, бронзовий, мідний, цегляний, каштановий. Холодні: рожевий, бузковий, ліловий.

Головне, щоб відтінки були ніжними та делікатними – саме вони освіжають обличчя й «відкривають» погляд.

Природні губи

Для губ діє правило: менше – краще. Почніть з олівця, близького до природного кольору, щоб акуратно підкреслити контур. Потім оберіть помаду у нюдових, рожево-бежевих або персикових відтінках. Найкращий фініш – сатиновий: він м'яко сяє та виглядає природно.

Як зробити доглянуті брови?