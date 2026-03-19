І найчастіше це відбувається не навмисно, а через звичні стилістичні помилки. Персональний стиліст Юліко на своїй сторінці в інстаграмі підкреслила: справа не в тому, щоб "омолодитися" за допомогою гардероба, а в тому, щоб виглядати актуально, свіжо та гармонійно. Адже правильний стиль не маскує вік – він делікатно його підкреслює.

Не пропустіть Швидко і без шкоди: як відновити нігті після гель-лаку

Які стилістичні помилки додають віку?

Темні відтінки – чорний, графіт, тьмяні кольори – мають властивість підкреслювати втому та нерівності тону шкіри. З віком цей ефект стає більш помітним, адже контрастність зовнішності змінюється. Саме тому, щоб освіжити вигляд, стилісти радять додавати світлі, м'які або теплі відтінки ближче до обличчя, а чорний залишати для нижньої частини образу.

Вдало підібраний образ зі світлими кольорами в зоні біля обличчя / Фото з Pinterest

Не менш важливу роль відіграють пропорції, на які безпосередньо впливає довжина одягу. Наприклад, спідниці до середини ікри у поєднанні з "важким" або незручним взуттям можуть візуально обтяжувати образ. Натомість більш універсально виглядає довжина міді або варіанти, що відкривають щиколотку, особливо у поєднанні з взуттям, яке витягує ногу – з відкритим підйомом або на невеликому каблуці.

Надмірний оверсайз залишається однією з найпоширеніших помилок: надлишок тканини спотворює пропорції, через що силует виглядає важчим, плечі – нижчими, а ноги – коротшими. Краще обирати речі, які мєяко повторюють контури тіла, не облягаючи його надто щільно. Легке підкреслення талії, V-подібні вирізи та структуровані лінії додають образу легкості.

Приклад вдалого образу з V-подібним вирізом / Фото з Pinterest

Окрему увагу варто звернути і на матеріали. Синтетика з блиском або тонкий трикотаж можуть підкреслювати нерівності та візуально здешевлювати образ. Натомість більш виграшно виглядають матові, "благородні" фактури – бавовна, віскоза, шовк або м'який денім.

Не менш важливою є й актуальність силуету. Навіть якісна річ може виглядати невдало, якщо її крій уже застарів. Йдеться, зокрема, про плечі-жакети з 2000-х або довгі прямі кардигани. Альтернатива – сучасна класика: жакети з актуальною посадкою (приталені або помірний oversize), кардигани до лінії талії, чіткі та лаконічні силуети.

На що ще варто звернути увагу, підбираючи образ?