І найчастіше це відбувається не навмисно, а через звичні стилістичні помилки. Персональний стиліст Юліко на своїй сторінці в інстаграмі підкреслила: справа не в тому, щоб "омолодитися" за допомогою гардероба, а в тому, щоб виглядати актуально, свіжо та гармонійно. Адже правильний стиль не маскує вік – він делікатно його підкреслює.
Які стилістичні помилки додають віку?
Темні відтінки – чорний, графіт, тьмяні кольори – мають властивість підкреслювати втому та нерівності тону шкіри. З віком цей ефект стає більш помітним, адже контрастність зовнішності змінюється. Саме тому, щоб освіжити вигляд, стилісти радять додавати світлі, м'які або теплі відтінки ближче до обличчя, а чорний залишати для нижньої частини образу.
Вдало підібраний образ зі світлими кольорами в зоні біля обличчя / Фото з Pinterest
Не менш важливу роль відіграють пропорції, на які безпосередньо впливає довжина одягу. Наприклад, спідниці до середини ікри у поєднанні з "важким" або незручним взуттям можуть візуально обтяжувати образ. Натомість більш універсально виглядає довжина міді або варіанти, що відкривають щиколотку, особливо у поєднанні з взуттям, яке витягує ногу – з відкритим підйомом або на невеликому каблуці.
Надмірний оверсайз залишається однією з найпоширеніших помилок: надлишок тканини спотворює пропорції, через що силует виглядає важчим, плечі – нижчими, а ноги – коротшими. Краще обирати речі, які мєяко повторюють контури тіла, не облягаючи його надто щільно. Легке підкреслення талії, V-подібні вирізи та структуровані лінії додають образу легкості.
Приклад вдалого образу з V-подібним вирізом / Фото з Pinterest
Окрему увагу варто звернути і на матеріали. Синтетика з блиском або тонкий трикотаж можуть підкреслювати нерівності та візуально здешевлювати образ. Натомість більш виграшно виглядають матові, "благородні" фактури – бавовна, віскоза, шовк або м'який денім.
Не менш важливою є й актуальність силуету. Навіть якісна річ може виглядати невдало, якщо її крій уже застарів. Йдеться, зокрема, про плечі-жакети з 2000-х або довгі прямі кардигани. Альтернатива – сучасна класика: жакети з актуальною посадкою (приталені або помірний oversize), кардигани до лінії талії, чіткі та лаконічні силуети.
На що ще варто звернути увагу, підбираючи образ?
- Надлишок декору – стрази, банти, активні принти чи складна фурнітура – створює візуальний шум і може додавати віку. Саме тому в моді – стриманість та мінімаліз.
- Ще один нюанс, який безпосередньо впливає на силует, – правильно підібрана білизна. Хоч вона і залишається непомітною, саме вона визначає, як "сідає" одяг. З віком змінюється постава та форма тіла, тому невдалий бюстгальтер може деформувати лінію верху. Натомість вдало підібрана білизна допомагає зберегти пропорції, чіткість ліній і гармонійний вигляд усього образу.