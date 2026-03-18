Проте регулярне нанесення такого покриття здатне послабити нігтьову пластину. ELLE пояснили, як правильно відновити та зміцнити нігтьову пластину в салоні та у домашніх умова.
Найчастіше нігті з гель-лаком псуються через неправильне нанесення або зняття. Також шкодить занадто тривале носіння: покриття з підвищеним вмістом кислот з часом руйнують нігтьову пластину, тому гель-лак варто знімати через 10-14 днів.
Для відновлення нігтів у салонах краси часто використовують систему IBX. Це професійна процедура, що відновлює нігті зсередини та зміцнює їхню структуру.
Манікюр
Ще один варіант – японський манікюр: він передбачає делікатний догляд без металевих інструментів і "запечатування" нігтя захисним покриттям. Завдяки цьому на нігтьовій пластині утворюється тонка плівка, яка запобігає розшаруванню й утримує вологу всередині.
Також можна використовувати лікувальні лаки, як-от Active Range від Manucurist, котрі доглядають за нігтями та захищають їх.
Що варто робити щодня для відновлення нігтів після гель-лаку?
- Насамперед важливо робити перерви між покриттями, щоб нігті могли відновитися.
- Не забувайте про базовий догляд – олію для кутикули та зволожувальний крем для рук.
- За потреби додайте до раціону біотин і вітаміни.
- І важливе правило: не знімайте покриття самостійно, адже саме це найчастіше стає причиною пошкоджень.