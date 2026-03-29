Завдяки цьому брови виглядають більш "живими" та гармонійно доповнюють риси обличчя без ефекту перевантаження. Про це повідомив модний журнал Harper's Bazaar.
Вас також може зацікавити Ви точно їх захочете: ці штани замінили джинси і стали головним хітом весни 2026
Водночас йдеться не про відмову від звичних засобів, а радше про інший підхід до їх використання. Гелі та олівці тепер використовують обережніше і в меншій кількості. Головна ідея – зберегти природний вигляд брів. Замість того щоб повністю зафарбовувати форму, пігмент наносять лише там, де є прогалини. А замість чітких і жорстких ліній обирають м'який, природний вигин. Початок брови роблять легшим і більш "повітряним", а кінчик не затемнюють занадто сильно. У результаті брови виглядають натурально, погляд стає відкритішим, а обличчя – свіжішим.
Натуральні брови / Фото з Pinterest
За допомогою яких засобів можна зробити природні брови?
Щоб акуратно заповнити брови, найзручніше використовувати олівець із тонким грифелем. Він дозволяє промальовувати окремі волоски саме в тих місцях, де є прогалини, не перевантажуючи всю форму. При цьому важливо підбирати відтінок олівця так, щоб він гармонійно поєднувався з кольором волосся, а не створював різкий контраст.
Сьогодні не менш популярними є спеціальні маркери для імітації волосків. Вони дають можливість наносити дуже тонкі штрихи, які виглядають майже як справжні волоски.
Також для м'якого заповнення та вирівнювання тону брів добре підходять тіні або інші пудрові текстури.
Після оформлення брів варто закріпити результат легким гелем з еластичною фіксацією. Такий засіб фіксує форму, але не "цементують" волоски, тому брови виглядають природно. Головне – використовувати невелику кількість продукту та розчісувати волоски у напрямку їх росту.