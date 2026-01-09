Так, у тренди повертається коричневий, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання PureWow. Він виглядає м'якше, "дорожче" і пасує абсолютно всім, незалежно від віку чи типу зовнішності. До того ж це найзручніший колір для домашнього макіяжу, адже з ним важко помилитися, і навіть легка недбалість виглядає як стильний задум.

Не пропустіть Діють як магніт: 6 жіночих парфумів, які зводять чоловіків з розуму

Як носити коричневий макіяж?

Коричневі стрілки та вії

У 2026 році чіткі графічні стрілки поступаються місцем м'якості та розтушуванню. Коричнева підводка стане незамінною для створення делікатного погляду. Зокрема, візажисти радять малювати нечіткі, злегка розмиті стрілки або ж просто підводити олівцем верхню слизову оболонку ока. Це маленька хитрість, яка робить вії візуально густішими, але ніхто не здогадається, що ви нафарбовані.

До речі, коричнева туш впевнено витісняє чорну класику і стає "новим чорним" у світі краси. Вона ідеально підходить для тих, хто любить популярний стиль "макіяж без макіяжу", адже додає очам виразності, не обтяжуючи погляд зайвою драматичністю.

Smokey eyes

Димчастий макіяж очей тріумфально повертається в тренди, але в новій інтерпретації. У 2026 році вам варто забути про нанесення важких чорних тіней та звернути увагу на шоколадні відтінки. Саме вони мають шляхетніший вигляд і не перевантажують риси обличчя.

Головний секрет успіху ховається у виборі правильного відтінку коричневого під ваш тон шкіри. Так, світлошкірим ідеально підійдуть карамельні та молочно-шоколадні тони. Водночас власницям оливкової шкіри слід звернути увагу на теплі відтінки еспресо. А на смаглявих дівчатах розкішно виглядатиме колір глибокого какао.

Важливо зазначити, що техніка нанесення макіяжу теж має значення. Наприклад, якщо у вас навислі повіки, то найтемніший колір варто розтушовувати трохи вище складки, а для круглих очей краще витягувати тіні у м'яку стрілку, щоб візуально видовжити форму.

Днями наша редакція розповідала про речі, які старять сильніше за зморшки.

Бронзер і рум'яна

Завершальним штрихом вашого макіяжу стане ефект "поцілунку сонця". Його можна досягти завдяки правильному поєднанню бронзера та рум'ян. Секрет лише полягає у тому, щоб вони працювали в парі.

Спершу великим пухнастим пензлем нанесіть бронзер, рухаючись від щік вгору до скронь для візуальної підтяжки обличчя, а зверху додайте рум'яна не з рожевим, а з теплим бронзовим підтоном. Таке м'яке нашарування відтінків миттєво освіжає вигляд, роблячи шкіру яскравою, ніби ви щойно повернулися з відпустки.

Коричневі губи як у супермоделей 1990-х

Мода 1990-х повертається, але тепер вона виглядає природніше. Замість різких контрастів, стилісти пропонують жінкам робити губи чіткими, але водночас природними. Щоб зробити такий макіяж, вам знадобиться лише коричневий олівець і помада, яка добре поєднується з вашою шкірою. Це дозволяє виділити губи, не перетворюючи макіяж на грим.

Втім, найголовніше – знайти "свій" шоколадний. Якщо у вас світла шкіра, то обирайте колір какао з легким рожевим відтінком. Водночас власницям середнього тону шкіри краще звернути увагу на шоколадний з нотками персика або бежевого, а смаглявим дівчатам ідеально пасуватимуть насичені кольори темної кави.

Що означає коричневий колір у макіяжі?