Так, у тренди повертається коричневий, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання PureWow. Він виглядає м'якше, "дорожче" і пасує абсолютно всім, незалежно від віку чи типу зовнішності. До того ж це найзручніший колір для домашнього макіяжу, адже з ним важко помилитися, і навіть легка недбалість виглядає як стильний задум.
Як носити коричневий макіяж?
Коричневі стрілки та вії
У 2026 році чіткі графічні стрілки поступаються місцем м'якості та розтушуванню. Коричнева підводка стане незамінною для створення делікатного погляду. Зокрема, візажисти радять малювати нечіткі, злегка розмиті стрілки або ж просто підводити олівцем верхню слизову оболонку ока. Це маленька хитрість, яка робить вії візуально густішими, але ніхто не здогадається, що ви нафарбовані.
До речі, коричнева туш впевнено витісняє чорну класику і стає "новим чорним" у світі краси. Вона ідеально підходить для тих, хто любить популярний стиль "макіяж без макіяжу", адже додає очам виразності, не обтяжуючи погляд зайвою драматичністю.
Smokey eyes
Димчастий макіяж очей тріумфально повертається в тренди, але в новій інтерпретації. У 2026 році вам варто забути про нанесення важких чорних тіней та звернути увагу на шоколадні відтінки. Саме вони мають шляхетніший вигляд і не перевантажують риси обличчя.
Головний секрет успіху ховається у виборі правильного відтінку коричневого під ваш тон шкіри. Так, світлошкірим ідеально підійдуть карамельні та молочно-шоколадні тони. Водночас власницям оливкової шкіри слід звернути увагу на теплі відтінки еспресо. А на смаглявих дівчатах розкішно виглядатиме колір глибокого какао.
Важливо зазначити, що техніка нанесення макіяжу теж має значення. Наприклад, якщо у вас навислі повіки, то найтемніший колір варто розтушовувати трохи вище складки, а для круглих очей краще витягувати тіні у м'яку стрілку, щоб візуально видовжити форму.
Бронзер і рум'яна
Завершальним штрихом вашого макіяжу стане ефект "поцілунку сонця". Його можна досягти завдяки правильному поєднанню бронзера та рум'ян. Секрет лише полягає у тому, щоб вони працювали в парі.
Спершу великим пухнастим пензлем нанесіть бронзер, рухаючись від щік вгору до скронь для візуальної підтяжки обличчя, а зверху додайте рум'яна не з рожевим, а з теплим бронзовим підтоном. Таке м'яке нашарування відтінків миттєво освіжає вигляд, роблячи шкіру яскравою, ніби ви щойно повернулися з відпустки.
Коричневі губи як у супермоделей 1990-х
Мода 1990-х повертається, але тепер вона виглядає природніше. Замість різких контрастів, стилісти пропонують жінкам робити губи чіткими, але водночас природними. Щоб зробити такий макіяж, вам знадобиться лише коричневий олівець і помада, яка добре поєднується з вашою шкірою. Це дозволяє виділити губи, не перетворюючи макіяж на грим.
Втім, найголовніше – знайти "свій" шоколадний. Якщо у вас світла шкіра, то обирайте колір какао з легким рожевим відтінком. Водночас власницям середнього тону шкіри краще звернути увагу на шоколадний з нотками персика або бежевого, а смаглявим дівчатам ідеально пасуватимуть насичені кольори темної кави.
Що означає коричневий колір у макіяжі?
- Коричневий символізує стійкість, безпеку, тепло та абсолютний комфорт. У світі, що постійно змінюється, людей зазвичай більше тягне до відтінків землі, які заземлюють і дарують відчуття стабільності, зауважує Color Psychology.
- Для візажистів цей колір вважається одним з найнадійніших інструментів у косметичці. Річ у тім, що він здатний м'яко підкреслити форму обличчя, додати погляду глибини та підкреслити природну красу без зайвої агресії, яка притаманна чорному.
- Коричневий дозволяє жінці виглядати одночасно розкішно і невимушено, ніби вона не докладала надмірних зусиль для створення свого макіяжу.