Ера щільного макіяжу завершилася, розповідає 24 Канал з посиланням на видання Women. Від яких б'юті-прийомів прийомів варто відмовитися, щоб образ виглядав сучасно та гармонійно – читайте далі в матеріалі.

Які макіяжі вийшли з моди?

Важкий контурінг і "бейкінг"

Часи важкого контурінгу та техніки "бейкінг", коли обличчя корегували темними смугами й фіксували товстим шаром пудри, залишилися в минулому. Такий макіяж виглядає неприродно при денному світлі та створює ефект маски.

На зміну йому прийшла тенденція Cloud Skin або "хмарна шкіра". Це м'яке, напівматове покриття, яке ніби розмиває недоліки, але залишає шкіру живою. Замість щільних тональних основ, візажисти тепер радять використовувати легкі флюїди та тінти. Водночас скульптурування варто робити не коричневими коректорами, а рум'янами, адже саме це надає обличчю свіжого вигляду.

Графічні брови та надмірне ламінування

Трансформації зазнала і мода на брови. Так, чітко окреслена графічна форма з різкими кутами або волоски, що виглядають неприродно приклеєними до чола після агресивного ламінування, більше не вважаються ознакою доглянутості. Річ у тім, що такий акцент часто робить погляд важким, а вираз обличчя – надто суворим.

У 2026 році актуально просто вкладати брови прозорим гелем, зберігаючи їхню природну форму та легку пухнастість, або ж обирати витончені, тонші форми в стилі 1990-х.

Сухі матові помади та різкий контур губ

Змінився також підхід і до макіяжу губ. Так, замість сухих матових помад та чіткого контуру, що візуально зменшують об'єм, у косметички повернулися глянцеві текстури. Особливу популярність має ефект "розмитих губ". Його можна легко досягти, зробивши нечіткий та м'яко розтушований контур, що додає образу свіжості та візуального об'єму.

До речі, днями наша редакція розповідала про головний тренд макіяжу губ 2026, що обожнюють Гейлі Бібер і Дуа Ліпа.

Класичні чорні стрілки

Звичні широкі чорні стрілки в стилі "котяче око" поступово поступаються місцем новим формам. Традиційна графіка може виглядати надто консервативно для сучасних образів, зазначає видання Glam.

Чудовою альтернативою стають прямі стрілки, які візуально витягують розріз очей, не обтяжуючи повіку. Також варто звернути увагу на м'яке розтушовування олівцем або тінями, адже це створює виразний, але більш загадковий і димчастий погляд без різких ліній.

Які головні тренди макіяжу у 2026 році?