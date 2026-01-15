Щоб робити це швидко і без зайвого стресу, ми зібрали найефективніші лайфхаки з тіктоку від популярних б'юті блогерок. Всього кілька хвилин – і стрілки виходять рівні та акуратні. Пише 24 Канал з посиланням на COSMOPOLITAN.

Насамперед однією з основних ознак ідеальних стрілок є гострий кінчик і рівна верхня лінія. Для такого макіяжу також важливо враховувати анатомію, адже для кожної форми очей та типу повік потрібно підбирати індивідуальну схему.

До того ж, малюючи стрілки, краще не поспішати: ширину, довжину та колір коригуйте поступово.

Лайфхаки для стрілок з тіктоку

Одним із трендів 2026 року є м'які розтушовані стрілки, які найзручніше виконувати олівцем для очей та тінями. Бюті-блогерка Emilie Tommerberg рекомендує орієнтуватись на лінію нижніх вій для створення ідеальної форми стрілки.

Окремо тіктокерка Sophie Richard звертає увагу на ще один прийом – для створення популярного "лисячого погляду" вона радить додатково промальовувати міжвійковий простір і підкреслювати нижню повіку.

Намалювати ідеально рівні стрілки допоможе скотч. Його треба приклеїти під кутом від нижнього краю ока до скроні й намалювати стрілку вздовж краю скотчу, потім обережно зняти. Для того, щоб стрілки вийшли симетричні, треба те саме повтори з іншим оком під тим самим кутом.

Якщо ж стрілки вийшли різними – їх можна підкорегувати за допомогою плоского пензлика з консилером.

Luce Maughan поділилася іншим прийомом: скошений пензлик злегка збризнути спреєм для фіксації макіяжу, а потім набрати ним тіні. Малювати стрілку варто починати з нижнього куточка ока – з довшого кінчика. Далі провести лінію вгору за природним напрямком вій, у бік хвостика брови та з'єднайте стрілку з лінією вій. На завершення скоригуйте форму нігтем, щоб надати кінчику більшої гостроти.

Ще один лайфхак розповіла інфлюенсерка Danielle Estrada. Вона радить робити стрілки дивлячись в дзеркало прямо перед собою і робити це легкими штрихами лайнером.

