Серед флаконів, що з'являються на полицях щороку, можна побачити культові та впізнавані аромати, які стали візитівкою цілих поколінь і символом бездоганного смаку. 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan розповідає про парфумерні шедеври, які варто знати кожному.
Цікаво Їх купують за мільйони доларів: 5 найдорожчих парфумів у світі
Які найпопулярніші парфуми обожнюють в усьому світі?
Versace – Bright Crystal
Вишукане творіння Донателли Версаче для леді, які люблять бути в центрі уваги, але цінують делікатність. Парфумерам вдалося поєднати, здавалося б, непоєднуване: крижану свіжість граната з ніжністю магнолії, лотоса та півонії. База з червоного дерева, мускусу та амбри додає аромату "тіла" та стійкості. Це запах чистоти, жіночності та бездоганного смаку, який огортає легким, але виразним шлейфом, підкреслюють на сайті Versace.
Tom Ford – Tobacco Vanille
Розкішний вечірній аромат, що нагадує атмосферу закритого елітного клубу. Цей аромат пахне тепло і дорого, адже його головна фішка – незвичне поєднання запаху тютюну та солодкої ванілі. Також у ньому добре відчуваються нотки какао і спецій. Він дуже насичений, густий і стійкий, саме тому це ідеальний вибір для вечора, коли хочеться привернути до себе увагу та залишити приємне враження, йдеться на сайті Tom Ford.
Narciso Rodriguez – For Her
Цей аромат ідеально підійде жінкам, в яких гармонійно поєднуються ніжність і сила. Створений зірковим дуетом парфумерів Крістіною Нажель та Франсісом Кюрджаном, парфум натхненний любов'ю до мускусу. Саме він є серцем цієї композиції, пульсуючи в оточенні густих нот османтуса та африканського апельсинового цвіту. Свіжий бергамот додає енергії, а база з трав'янистого ветиверу, пачулів та ванілі створює неймовірно стійкий, майже інтимний шлейф. Це аромат-афродизіак, що розкриває сексуальність і впевненість, зазначається на сайті Narciso Rodriguez.
Dior – Miss Dior Blooming Bouquet
Композиція цього аромату розгортається повільно, як справжні почуття – від свіжого калабрійського бергамоту до ніжного квіткового серця, де панують півонія та дамаська троянда. Запашний горошок додає аромату грайливості, а білий мускус завершує образ елегантним і чистим шлейфом. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче пахнути весною та витонченою романтикою, йдеться на сайті Dior.
Yves Saint Laurent – Black Opium
Це зухвалий і спокусливий аромат, який часто порівнюють з теплим вечором після дощу. Він починається з соковитої груші, дрібки перцю та флердоранжу (квітів гіркого апельсина). Втім, справжня магія відбувається, коли розкривається серце парфуму з нот кави та жасмину. А фінальний шлейф з ванілі, пачулів та теплого дерева залишає на шкірі солодкий слід, який неможливо забути, зазначається на сайті Yves Saint Laurent.
Le Labo – Santal 33
Справжній феномен нішевої парфумерії, який впізнають з тисячі. Головна роль тут відведена сандалу, але звучить він нестандартно, а саме у поєднанні зі шкірою та кардамоном. Для багатьох цей аромат має унікальну особливість. Так, завдяки специфічним нотам дехто вловлює в ньому відтінки свіжого огірка чи розсолу, що лише додає йому загадковості. Водночас кедр, ірис та фіалка пом'якшують композицію, роблячи її глибокою та неймовірно стильною, зауважується на сайті Le Labo.
Chanel – Chance Eau Tendre
Chanel, Chance Eau Tendre – вибір життєрадісних жінок, готових до пригод. Композиція стартує терпкою свіжістю айви та грейпфрута, плавно переходячи у квіткове серце з гіацинта та жасмину. Однак не варто обманюватися легкістю цього аромату. Адже важкуваті базові ноти кедра, мускусу та амбри надають парфумам стійкості та глибини. Eau Tendre звучить доречно в будь-яку погоду, огортаючи власницю аурою позитиву та грації, йдеться на сайті Chanel.
Giorgio Armani – Si
Ця композиція закохує з першого вдиху завдяки характерній ноті листя чорної смородини. У серці аромату розквітають оксамитова троянда та фрезія, а база з деревини, пачулів та ванілі створює теплий і звабливий посмак. Крім цього, у парфумі ідеально врівноважені солодкі ноти з терпкими, що забезпечує багатогранне розкриття та інтенсивний шлейф, зазначається на сайті Giorgio Armani.
Gucci – Bloom
Назва цього парфуму говорить сама за себе – це аромат квіткового саду, поміщений у флакон. Його звучання побудоване навколо насичених білих квітів, зокрема пудрової туберози, п'янкого жасмину та апельсинового цвіту. Завдяки нотам амбри та ванілі аромат набуває теплоти, а фруктові акценти додають йому життєрадісності. Це справжній квітковий вибух для шанувальниць яскравих природних ароматів, йдеться на сайті Gucci.
Byredo – Blanche
Аромат відкривається легкими альдегідами, рожевим перцем та трояндою, створюючи відчуття свіжовипраної білизни та ранкового повітря. Квіткове серце з півонії, фіалки та флердоранжу додає ніжності, а база з сандалу та мускусу робить запах невагомим і казковим, йдеться на сайті Byredo.
Які жіночі парфуми зводять чоловіків з розуму?
- Marc Jacobs Daisy – легкий квітково-фруктовий мікс з нотами дикої полуниці, грейпфрута та фіалки. Він пахне чистотою, свіжістю та весною, зазначають на сайті Marc Jacobs. Чоловікам подобається Daisy саме за його ненав'язливість і природність.
- Якщо ж ви хочете створити більш чуттєвий і вечірній образ, то зверніть увагу на Dior Hypnotic Poison. Це густий, солодкий і пряний аромат, де головні ролі грають ваніль, мигдаль і кокос, пишуть на сайті Dior. Він дуже стійкий і теплий, а секрет його популярності доволі простий. Ноти ванілі та мигдалю діють на підсвідомість чоловіків як афродизіак. Це аромат, який точно заполонить серця представників протилежної статі.