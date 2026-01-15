Серед флаконів, що з'являються на полицях щороку, можна побачити культові та впізнавані аромати, які стали візитівкою цілих поколінь і символом бездоганного смаку. 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan розповідає про парфумерні шедеври, які варто знати кожному.

Які найпопулярніші парфуми обожнюють в усьому світі?

Versace – Bright Crystal

Вишукане творіння Донателли Версаче для леді, які люблять бути в центрі уваги, але цінують делікатність. Парфумерам вдалося поєднати, здавалося б, непоєднуване: крижану свіжість граната з ніжністю магнолії, лотоса та півонії. База з червоного дерева, мускусу та амбри додає аромату "тіла" та стійкості. Це запах чистоти, жіночності та бездоганного смаку, який огортає легким, але виразним шлейфом, підкреслюють на сайті Versace.

Tom Ford – Tobacco Vanille

Розкішний вечірній аромат, що нагадує атмосферу закритого елітного клубу. Цей аромат пахне тепло і дорого, адже його головна фішка – незвичне поєднання запаху тютюну та солодкої ванілі. Також у ньому добре відчуваються нотки какао і спецій. Він дуже насичений, густий і стійкий, саме тому це ідеальний вибір для вечора, коли хочеться привернути до себе увагу та залишити приємне враження, йдеться на сайті Tom Ford.

Narciso Rodriguez – For Her

Цей аромат ідеально підійде жінкам, в яких гармонійно поєднуються ніжність і сила. Створений зірковим дуетом парфумерів Крістіною Нажель та Франсісом Кюрджаном, парфум натхненний любов'ю до мускусу. Саме він є серцем цієї композиції, пульсуючи в оточенні густих нот османтуса та африканського апельсинового цвіту. Свіжий бергамот додає енергії, а база з трав'янистого ветиверу, пачулів та ванілі створює неймовірно стійкий, майже інтимний шлейф. Це аромат-афродизіак, що розкриває сексуальність і впевненість, зазначається на сайті Narciso Rodriguez.

Dior – Miss Dior Blooming Bouquet

Композиція цього аромату розгортається повільно, як справжні почуття – від свіжого калабрійського бергамоту до ніжного квіткового серця, де панують півонія та дамаська троянда. Запашний горошок додає аромату грайливості, а білий мускус завершує образ елегантним і чистим шлейфом. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче пахнути весною та витонченою романтикою, йдеться на сайті Dior.

Yves Saint Laurent – Black Opium

Це зухвалий і спокусливий аромат, який часто порівнюють з теплим вечором після дощу. Він починається з соковитої груші, дрібки перцю та флердоранжу (квітів гіркого апельсина). Втім, справжня магія відбувається, коли розкривається серце парфуму з нот кави та жасмину. А фінальний шлейф з ванілі, пачулів та теплого дерева залишає на шкірі солодкий слід, який неможливо забути, зазначається на сайті Yves Saint Laurent.

Le Labo – Santal 33

Справжній феномен нішевої парфумерії, який впізнають з тисячі. Головна роль тут відведена сандалу, але звучить він нестандартно, а саме у поєднанні зі шкірою та кардамоном. Для багатьох цей аромат має унікальну особливість. Так, завдяки специфічним нотам дехто вловлює в ньому відтінки свіжого огірка чи розсолу, що лише додає йому загадковості. Водночас кедр, ірис та фіалка пом'якшують композицію, роблячи її глибокою та неймовірно стильною, зауважується на сайті Le Labo.

Chanel – Chance Eau Tendre

Chanel, Chance Eau Tendre – вибір життєрадісних жінок, готових до пригод. Композиція стартує терпкою свіжістю айви та грейпфрута, плавно переходячи у квіткове серце з гіацинта та жасмину. Однак не варто обманюватися легкістю цього аромату. Адже важкуваті базові ноти кедра, мускусу та амбри надають парфумам стійкості та глибини. Eau Tendre звучить доречно в будь-яку погоду, огортаючи власницю аурою позитиву та грації, йдеться на сайті Chanel.

Giorgio Armani – Si

Ця композиція закохує з першого вдиху завдяки характерній ноті листя чорної смородини. У серці аромату розквітають оксамитова троянда та фрезія, а база з деревини, пачулів та ванілі створює теплий і звабливий посмак. Крім цього, у парфумі ідеально врівноважені солодкі ноти з терпкими, що забезпечує багатогранне розкриття та інтенсивний шлейф, зазначається на сайті Giorgio Armani.

Gucci – Bloom

Назва цього парфуму говорить сама за себе – це аромат квіткового саду, поміщений у флакон. Його звучання побудоване навколо насичених білих квітів, зокрема пудрової туберози, п'янкого жасмину та апельсинового цвіту. Завдяки нотам амбри та ванілі аромат набуває теплоти, а фруктові акценти додають йому життєрадісності. Це справжній квітковий вибух для шанувальниць яскравих природних ароматів, йдеться на сайті Gucci.

Byredo – Blanche

Аромат відкривається легкими альдегідами, рожевим перцем та трояндою, створюючи відчуття свіжовипраної білизни та ранкового повітря. Квіткове серце з півонії, фіалки та флердоранжу додає ніжності, а база з сандалу та мускусу робить запах невагомим і казковим, йдеться на сайті Byredo.

