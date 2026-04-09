Видання Cosmopolitan зібрало п'ять солодких і звабливих парфумів, які зачаровують з першого вдиху, даруючи фруктові, квіткові та десертні ноти. Ці аромати універсальні: їх можна носити і на вечірки, і коли хочеться відчути себе особливою у повсякденності.

Вас також може зацікавити Вишиванка не обов'язкова: 6 суконь українських брендів, які ідеально пасують до Великодня

Зокрема, йдеться про I Am Tender від Bibliotheque de Parfum. Тут соковиті ноти кокоса, мигдалю, лимона, полуниці та персика відкривають композицію, ніби солодкий ягідний десерт. Далі розкривається серце з червоних фруктів, бузку та конвалії з відтінком шоколадного печива, а база з деревини, моху, кумарину та ванілі з шоколадом залишає теплий і затишний шлейф.

Що ще обрати, якщо любите солодкі та звабливі ноти?

SOL Cheirosa '62 від Sol de Janeiro – це солодкий, "сонячний" аромат, що нагадує пляж і відпочинок. Багато хто знає його завдяки популярному крему Brazilian Bum Bum Cream або парфумованому місту, та тепер він представлений у ще більш насиченій і стійкій версії – у форматі парфумованої води. У SOL Cheirosa '62 відчуваються фісташка, мигдаль і ніжні квіти, які переходять у смачні ноти ванілі та солоної карамелі з м'яким деревним шлейфом.

Forbidden Games від Kilian. Фруктово-квітковий жіночий аромат із солодко-десертним звучанням. Він відкривається соковитими нотами персика, яблука та сливи з легкою пряною ноткою кориці. У серці розкриваються ніжні квіти троянди, жасмину та герані, а в базі аромат стає теплим і спокусливим завдяки меду, ванілі та смолистим відтінкам опопонаксу.

Cloud від Ariana Grande. Аромат, який наче обіймає солодкою хмаринкою. Фруктово-квітковий початок з лаванди, груші та бергамоту плавно переходить у серце зі збитих вершків, кокосу, праліне та ванільної орхідеї, а база з мускусу й деревних нот залишає теплий і ніжний шлейф.

Cassili від Parfums de Marly. Це вже східно-квітковий аромат, де червона смородина, болгарська троянда та квіткові акорди у верхніх нотах дарують свіжість і яскравість. Серце зі сливи, франжипані, Петалії та мімози додає солодко-квіткової глибини, а база з ванілі, бобів тонка та сандалу забезпечує стійкий і розкішний шлейф.

До речі, раніше ми також писали про 3 аромати, від яких чоловіки втрачають голову. Вони також ідеально підійдуть на весну