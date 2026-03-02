У теплий період важкі зимові композиції поступаються місцем легшим, свіжішим, але водночас чуттєвим нотам. Редакторка видання InStyle Ірен Річардсон перед початком весни протестувала 15 ароматів і визначила ті, що отримали найбільше компліментів.

До теми Геть нудну базу й сірі кольори: речі, які обов'язково мають бути в весняному гардеробі 2026

Miu Miu Fleur de Lait

Жіночний, сонячний аромат із фруктовими нотами. Соковите манго поєднується з ніжним кокосовим молоком, створюючи теплий і м’який шлейф. Османтус додає легкий абрикосовий відтінок і квіткову глибину.

Miu Miu Fleur de Lait / Фото з сайту Makeup

Diptyque Orphéon

Стриманий і надзвичайно елегантний аромат. На початку відчувається свіжа нота ягід ялівцю. У серці – чистий, делікатний жасмин. У базі поєднуються кедр, боби тонка та пудрові ноти, що надають композиції м'якості та глибини.

Diptyque Orphéon / Фото з сайту Fragrantica

Окремо Pam.Parfum на своїй сторінці в тіктоці відзначили парфуми De Young Red від Orlov Paris.

De Young Red від Orlov Paris / Фото з сайту Le Flacon

Що відомо про цей аромат?

З перших нот тут відчувається поєднання рожевого та чорного перцю з мандарином і бергамотом. У композиції також можна відчути виразний акцент малинового лікеру. Однак кислинка малини врівноважується делікатною солодкістю.

Чому запахи важливі для привабливості?