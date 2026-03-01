Детальніше про те, що саме має бути у вашому весняному гардеробі – розповіло видання Hello Magazine.

Не пропустіть Їх будуть носити всі: 7 головних кольорів, які заполонять вулиці навесні 2026 року

Які речі обов'язково мають бути у весняному гардеробі?

Якщо ви плануєте оновити свій гардероб, то варто зосередитися на універсальних речах, зокрема на об'ємних сорочках з попліну. Їх можна носити розстебнутими поверх базових футболок, створюючи стильну багатошаровість.

Щодо кольорів, то звичний чорний або бежевий варто замінити новим фаворитом. Як зазначає Harper's Bazaar, оливковий відтінок став головним кольором сезону. Тренчі чи навіть шовкові спідниці в цьому глибокому відтінку виглядають дуже свіжо і легко комбінуються з іншими речами.

Що цікаво, редактори Hello Magazine у своїй добірці головних весняних покупок наголошують, що абсолютним хітом стали джинси та штани-бочки. Вони дарують свободу рухів і чудово поєднуються з ще одним великим трендом цієї весни – замшевими куртками та аксесуарами.

Жодна весна не обходиться без тренча, але цьогоріч ця класика отримала нове прочитання. У матеріалі Harper's Bazaar стилісти радять звернути увагу на шкіряні моделі в коричневих та кремових тонах, а також на функціональні оверсайз-варіанти.

Водночас для тих, хто любить більш романтичні образи, також є гарні новини. Журнал Fashion Magazine у своєму огляді головних трендів пророкує повернення стилю бохо, суконь із заниженою талією та делікатних топів, які круто контрастують із грубим верхнім одягом.

А завершити весняний образ модні експерти пропонують зручним взуттям. Зокрема, класичними замшевими лоферами або ж кросівками.

До речі, днями наша редакція розповідала про наймодніші відтінки взуття 2026 року.

Які ще речі будуть в тренді навесні 2026 року?