Провідні будинки моди вже продемонстрували, які саме моделі стануть абсолютними хітами 2026 року, пише Vogue UA. Вони довели, що стильне взуття здатне повністю змінити та освіжити навіть найпростіший повсякденний образ.

Які наймодніші кольори взуття у 2026 році?

Справжнім ковтком свіжого повітря для вашого гардероба стане м'ятний відтінок. Бренд Chanel сміливо інтегрував цей свіжий колір у свої нові туфлі, а Armani Privé підтримали настрій вишуканими атласними жакетами.

Якщо ж вам хочеться ще більше ніжності, то зверніть свою увагу на м'який небесно-блакитний. Він посунув із п'єдесталу насичений кобальтовий і тепер ідеально доповнює яскраві образи чи елегантні твідові пальта-халати від Chanel.

Не обійшлося в новому сезоні і без романтичних ноток. Рожевий цьогоріч чудово працює навіть у дуже дозованому вигляді. Наприклад, туфлі або кросівки цього кольору стають тим самим ідеальним акцентом, який ніжно підкреслює легкі сукні з воланами.

Щодо білого, то він переживає справжній модний бум. Експерти пророкують велику хвилю популярності взуттю такого кольору на вулицях міст.

А для тих, хто любить виділятися, є чудова новина. У 2026 році блискуче взуття сміливо можна поєднувати зі звичайними денними аутфітами. На світових подіумах наочно продемонстрували цю тенденцію, поєднавши стильні гостроносі срібні балетки з об'ємними оверсайз-сорочками та мереживними штанами.

Яке взуття стане головним хітом весни 2026 року?