Видання Cosmopolitan зібрало головні відтінки весни 2026 року. Детальніше про те, як легко вписати ці кольори у свій щоденний стиль – читайте в нашому матеріалі.

Які головні кольори весни 2026 року?

Насичений червоний

Цей колір продовжує тримати лідерські позиції, адже він додає образам пристрасті та впевненості. Якщо ви любите бути в центрі уваги, то сміливо обирайте червоний total look, наприклад, костюм чи сукню. Водночас для прихильниць більш стриманого стилю цей колір чудово підійде як яскравий акцент. Так, червона сумка, взуття або кардиган миттєво зроблять базовий образ цікавішим.

Помаранчевий

Навесні 2026 року він принесе з собою заряд енергії та тепла, яких ми так чекали після довгої зими. Цей життєрадісний відтінок має бездоганний вигляд у поєднанні з класичним синім денімом. Також його можна стилізувати з нейтральними кольорами, наприклад, бежевим, коричневим або молочним, щоб трохи збалансувати яскравість.

Яскраво-жовтий

Яскраво-жовтий немов створений для того, щоб дарувати сонячний настрій вам та оточенню. Він чудово підходить для легких суконь, блуз чи весняних курток. Якщо ви поки не готові одягатися в жовтий з ніг до голови, спробуйте додати його у вигляді яскравого хусткового аксесуара до класичного пісочного тренча.

Шавлієвий зелений

Це спокійний, природний та дуже шляхетний колір, який стане стильною альтернативою звичним базовим тонам. Він має неймовірно дорогий вигляд у монохромних образах або в парі з білим. Жакет чи широкі штани шавлієвого відтінку легко стануть універсальною основою як для суворого офісного, так і для розслабленого повсякденного гардероба.

Небесно-блакитний

Цей колір вважається ідеальним для базових сорочок вільного крою, шовкових максі-спідниць чи тонких джемперів. Небесно-блакитний гармонійно поєднується зі світло-сірим або іншими ніжними пастельними відтінками, створюючи дуже ніжний, "повітряний" силует.

До речі, видання Vogue UA пророкує популярність взуттю небесно-блакитного кольору. За словами фешн-редакторів, він посунув із п'єдесталу насичений кобальтовий і тепер ідеально доповнює будь-які яскраві образи.

Світло-сірий

Світло-сірий залишається найпрактичнішим кольором цього сезону. Він не перетягує на себе увагу і слугує ідеальним фоном для яскравих весняних експериментів. Світло-сірий костюм або пальто прямого крою у поєднанні зі звичайною білою футболкою та кросівками – безпрограшна формула елегантного та комфортного образу на кожен день.

Блідо-рожевий

Щоб образ не виглядав занадто солодко чи інфантильно, стилісти радять поєднувати ніжну рожеву блузу з грубими джинсами або курткою-косухою. Також цей відтінок дуже красиво та сучасно комбінується з шавлієвим зеленим або небесно-блакитним.

Що відомо про головні тренди весни 2026 року?