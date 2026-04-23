Королева Ранія відвідала район Джабаль аль-Вейбде в Аммані, щоб підтримати місцевих підприємців та ознайомитися з молодіжними ініціативами. Під час зустрічі в кафе Bulbul Eatery Її Величність поспілкувалася з представниками Endeavor Jordan та Beyond Capital про виклики й можливості для власників бізнесу на місцевому ринку праці. Про це йдеться на офіційному сайті королеви.

Що одягнула королева Ранія?

Для цього виходу королева Йорданії обрала світлий та легкий образ, що ідеально пасував до сонячної погоди та атмосфери старого міста. На Ранії були бежеві штани вільного крою від Max Mara, які вона поєднала з білою сорочкою, прикрашеною витонченою вишивкою.

Свій образ Її Величність доповнила сумкою-плісе від Lacoste у тон штанів. Такий ансамбль виглядав дуже гармонійно. Адже королева багато усміхалася та легко спілкувалася з оточенням, підкреслюючи свою близькість до народу та щиру зацікавленість у розвитку локальних проєктів.

