Вишиті сорочки з'являються як у святкових образах на Великдень, так і в повсякденному житті чи на сцені. Хто зі світових зірок і як носить вишиванки – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Кетрін Зета-Джонс

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс, відома за роллю Мортисії Адамс у серіалі "Венздей", цьогоріч відсвяткувала Великдень у червоній вишитій сорочці, оздобленій білими та світло-сірими орнаментами.

Втім, ще у 2019 році вона одягала сукню-вишиванку від бренду Yuliya Magdych під час відпочинку в Портофіно.

Кетрін Зета-Джонс у вишитій сукні від бренду Yuliya Magdych / Фото з інстаграму акторки

Келлі Разерфорд

Шанувальницею української вишивки є й акторка Келлі Разерфорд, відома роллю Лілі ван дер Вудсен у серіалі "Пліткарка". У її гардеробі – сукня волошкового кольору з чорно-білими маками від Юлії Магдич, чорна сукня-вишиванка від бренду Vita Kin із коміром та великими білими квітами й біла вишита сорочка з широкими рукавами від Etnodim.

Келлі Разерфорд у вишитому одязі / Фото з соцмереж

Демі Мур

Не залишилася осторонь і Демі Мур – акторка має одразу дві сукні від Vita Kin: смарагдову із зеленою вишивкою та жовту, прикрашену великими білими квітами.

Демі Мур у вишиванці / Фото з інстаграму акторки

Українські вишиванки обирають і чоловіки-знаменитості.

Бен Стіллер

Нещодавно актор і режисер Бен Стіллер з'явився у чорній лляній вишиванці від бренду Etnodim – сорочку йому подарував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Бен Стіллер і Владислав Гераскевич / Фото з інстаграму

Джонні Вейр

Американський фігурист одягнув вишиванку на Олімпійські ігри 2026 року.

Крім того, у вишитій сорочці показався британський музикант, фронтмен гурту Judas Priest Роб Гелфорд – він з'являвся у моделі від бренду Etnodim.

Хто з членів королівських родин одягав вишиванки?

Королева Йорданії Ранія вже багато років носить вишитий одяг і має у своїй колекції кілька суконь-вишиванок. В одній із них – довгій біло-синій сукні з V-подібним вирізом – вона відзначала День незалежності Йорданії у 2020 році.

Королева Ранія в вишитій сукні / Фото з її інстаграму

Королева Іспанії Летиція під час зустрічі в палаці Ла Сарсуела з'явилася у червоній вишиванці від Etnodim.

А королева Нідерландів Максима у 2023 році під час турне Карибськими островами обрала яскраво-блакитну сукню-вишиванку від бренду FOBERINI, оздоблену білим автентичним орнаментом по всій довжині.

