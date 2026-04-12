Вышитые рубашки появляются как в праздничных образах на Пасху, так и в повседневной жизни или на сцене. Кто из мировых звезд и как носит вышиванки – смотрите далее в материале 24 Канала.
Кэтрин Зета-Джонс
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс, известная по роли Мортисии Адамс в сериале "Венздей", в этом году отпраздновала Пасху в красной вышитой рубашке, украшенной белыми и светло-серыми орнаментами.
Впрочем, еще в 2019 году она надевала платье-вышиванку от бренда Yuliya Magdych во время отдыха в Портофино.
Кэтрин Зета-Джонс в вышитом платье от бренда Yuliya Magdych / Фото из инстаграма актрисы
Келли Разерфорд
Поклонницей украинской вышивки является и актриса Келли Разерфорд, известная ролью Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". В ее гардеробе – платье василькового цвета с черно-белыми маками от Юлии Магдич, черное платье-вышиванка от бренда Vita Kin с воротником и большими белыми цветами и белая вышитая рубашка с широкими рукавами от Etnodim.
Келли Разерфорд в вышитой одежде / Фото из соцсетей
Деми Мур
Не осталась в стороне и Деми Мур – актриса имеет сразу два платья от Vita Kin: изумрудное с зеленой вышивкой и желтое, украшенное большими белыми цветами.
Деми Мур в вышиванке / Фото из инстаграма актрисы
Деми Мур в вышитом платье / Фото из инстаграма
Украинские вышиванки выбирают и мужчины-знаменитости.
Бен Стиллер
Недавно актер и режиссер Бен Стиллер появился в черной льняной вышиванке от бренда Etnodim – рубашку ему подарил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
Бен Стиллер и Владислав Гераскевич / Фото из инстаграма
Джонни Вейр
Американский фигурист надел вышиванку на Олимпийские игры 2026 года.
Кроме того, в вышитой рубашке показался британский музыкант, фронтмен группы Judas Priest Роб Гелфорд – он появлялся в модели от бренда Etnodim.
Кто из членов королевских семей надевал вышиванки?
- Королева Иордании Рания уже много лет носит вышитую одежду и имеет в своей коллекции несколько платьев-вышиванок. В одном из них – длинном бело-синем платье с V-образным вырезом – она отмечала День независимости Иордании в 2020 году.
Королева Рания в вышитом платье / Фото из ее инстаграма
- Королева Испании Летиция во время встречи во дворце Ла Сарсуэла появилась в красной вышиванке от Etnodim.
- А королева Нидерландов Максима в 2023 году во время турне по Карибским островам выбрала ярко-голубое платье-вышиванку от бренда FOBERINI, украшенную белым аутентичным орнаментом по всей длине.
