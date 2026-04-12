Вышитые рубашки появляются как в праздничных образах на Пасху, так и в повседневной жизни или на сцене. Кто из мировых звезд и как носит вышиванки – смотрите далее в материале 24 Канала.

Кэтрин Зета-Джонс

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс, известная по роли Мортисии Адамс в сериале "Венздей", в этом году отпраздновала Пасху в красной вышитой рубашке, украшенной белыми и светло-серыми орнаментами.

Впрочем, еще в 2019 году она надевала платье-вышиванку от бренда Yuliya Magdych во время отдыха в Портофино.

Кэтрин Зета-Джонс в вышитом платье от бренда Yuliya Magdych / Фото из инстаграма актрисы

Келли Разерфорд

Поклонницей украинской вышивки является и актриса Келли Разерфорд, известная ролью Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". В ее гардеробе – платье василькового цвета с черно-белыми маками от Юлии Магдич, черное платье-вышиванка от бренда Vita Kin с воротником и большими белыми цветами и белая вышитая рубашка с широкими рукавами от Etnodim.

Келли Разерфорд в вышитой одежде / Фото из соцсетей

Деми Мур

Не осталась в стороне и Деми Мур – актриса имеет сразу два платья от Vita Kin: изумрудное с зеленой вышивкой и желтое, украшенное большими белыми цветами.

Деми Мур в вышиванке / Фото из инстаграма актрисы

Деми Мур в вышитом платье / Фото из инстаграма

Украинские вышиванки выбирают и мужчины-знаменитости.

Бен Стиллер

Недавно актер и режиссер Бен Стиллер появился в черной льняной вышиванке от бренда Etnodim – рубашку ему подарил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Бен Стиллер и Владислав Гераскевич / Фото из инстаграма

Джонни Вейр

Американский фигурист надел вышиванку на Олимпийские игры 2026 года.

Кроме того, в вышитой рубашке показался британский музыкант, фронтмен группы Judas Priest Роб Гелфорд – он появлялся в модели от бренда Etnodim.

Кто из членов королевских семей надевал вышиванки?

Королева Иордании Рания уже много лет носит вышитую одежду и имеет в своей коллекции несколько платьев-вышиванок. В одном из них – длинном бело-синем платье с V-образным вырезом – она отмечала День независимости Иордании в 2020 году.

Королева Рания в вышитом платье / Фото из ее инстаграма

Королева Испании Летиция во время встречи во дворце Ла Сарсуэла появилась в красной вышиванке от Etnodim.

А королева Нидерландов Максима в 2023 году во время турне по Карибским островам выбрала ярко-голубое платье-вышиванку от бренда FOBERINI, украшенную белым аутентичным орнаментом по всей длине.

