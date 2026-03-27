Вона позувала в елегантному бордовому костюмі, а стильні кадри вже з'явилися на її сторінці в інстаграмі.
Для зйомки Ганна обрала одяг від Synopsis Collective. Над цим образом працювала стилістка Фелісіті Кей.
Ганна Додд / Фото з інстаграму акторки
Для довідки! Synopsis Collective – український бренд, заснований у 2024 році. Він створює речі зі змістом, які залишаються актуальними надовго. На сайті бренду вказано, що одяг Synopsis Collective поєднує традиції й сучасність.
На фото Ганна Додд позує разом із Масалі Бадузою. Новий сезон Бріджертонів саме буде присвячений історії їхніх героїнь – Франчески та Мікаели Стірлінг. Про це повідомили на Netflix Tadum. До речі, раніше наша редакція писала, що відомо про історію кохання Франчески з "Бріджертонів".
Ганна Додд і Масалі Бадуза / Фото з інстаграму акторок
Хто ще зі світових зірок обирає вбрання від українських брендів?
- Американська акторка Шейна Макгейл, яка знялася у фільмі "Одна битва за іншою", з'явилася на Оскарі-2026 у сукні від українського бренду Lever Couture. Раніше вбрання цього ж бренду обирала й американська акторка Скай П. Маршалл – вона одягнула його для церемонії "Золотого глобуса-2026".
- Перед цим акторка Гвінет Пелтроу показалася в костюмі піжамного стилю від бренду Gunia Project, а співачка Селена Гомес – у піжамному комплекті від SLEEPER.
- До того ж виконавиця Сабріна Карпентер обрала для церемонії Греммі капелюх від Руслана Багінського.