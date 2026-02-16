Про це повідомили на офіційній сторінці бренду в інстаграму.

Так, для вечірки Rare Beauty до Дня святого Валентина в Лос-Анджелесі Селена обрала піжамний комплект Party Pyjama. Він складався з чорної сорочки з укороченим рукавом та прямих штанів, декорованих пір'ям. На сайті SLEEPER вказано, що вартість такого образу складає 14 600 тисяч гривень.

Піжамний комплект Party Pyjama від SLEEPER / Скриншот з сайту

До речі, засновниці SLEEPER вже прокоментували вибір Селени в коментарі виданню NV.

Нам дуже приємно, що Селена обрала SLEEPER для такого теплого та особистого заходу. Для нас це завжди особливий момент – бачити, як речі, створені в Україні, стають частиною світових подій і гардеробів жінок, яких ми щиро поважаємо,

– сказали Катерина Зубарєва та Ася Варєца.

Що відомо про SLEEPER?