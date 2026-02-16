Про це повідомили на офіційній сторінці бренду в інстаграму.

Так, для вечірки Rare Beauty до Дня святого Валентина в Лос-Анджелесі Селена обрала піжамний комплект Party Pyjama. Він складався з чорної сорочки з укороченим рукавом та прямих штанів, декорованих пір'ям. На сайті SLEEPER вказано, що вартість такого образу складає 14 600 тисяч гривень.

Піжамний комплект Party Pyjama від SLEEPER / Скриншот з сайту

До речі, засновниці SLEEPER вже прокоментували вибір Селени в коментарі виданню NV.

Нам дуже приємно, що Селена обрала SLEEPER для такого теплого та особистого заходу. Для нас це завжди особливий момент – бачити, як речі, створені в Україні, стають частиною світових подій і гардеробів жінок, яких ми щиро поважаємо,
– сказали Катерина Зубарєва та Ася Варєца.

Що відомо про SLEEPER?

  • Це український бренд жіночого одягу преміумсегмента, який поєднує комфорт та стиль.

  • Його заснували у Києві у 2014 році Ася Вареца та Катерина Зубарєва.

  • Бренд створює "піжами на вихід".

  • Дизайнерки прагнуть виробляти речі, які допомагають жінкам почуватися впевнено, підкреслювати індивідуальність та залишатися собою за будь-яких обставин.

  • Вбрання від SLEEPER продають в Galeries Lafayette Champs-Élysées, Net-a-Porter, Shopbop, Moda Operandi, Saks Fifth Avenue, Goop тощо.

  • Серед прихильниць цього українського бренду – Емілі Ратайковскі, Хлое Грейс Морец, Дакота Феннінг й інші.