Про це повідомили на офіційній сторінці бренду в інстаграму.
Так, для вечірки Rare Beauty до Дня святого Валентина в Лос-Анджелесі Селена обрала піжамний комплект Party Pyjama. Він складався з чорної сорочки з укороченим рукавом та прямих штанів, декорованих пір'ям. На сайті SLEEPER вказано, що вартість такого образу складає 14 600 тисяч гривень.
Піжамний комплект Party Pyjama від SLEEPER / Скриншот з сайту
До речі, засновниці SLEEPER вже прокоментували вибір Селени в коментарі виданню NV.
Нам дуже приємно, що Селена обрала SLEEPER для такого теплого та особистого заходу. Для нас це завжди особливий момент – бачити, як речі, створені в Україні, стають частиною світових подій і гардеробів жінок, яких ми щиро поважаємо,
– сказали Катерина Зубарєва та Ася Варєца.
Що відомо про SLEEPER?
Це український бренд жіночого одягу преміумсегмента, який поєднує комфорт та стиль.
Його заснували у Києві у 2014 році Ася Вареца та Катерина Зубарєва.
Бренд створює "піжами на вихід".
Дизайнерки прагнуть виробляти речі, які допомагають жінкам почуватися впевнено, підкреслювати індивідуальність та залишатися собою за будь-яких обставин.
Вбрання від SLEEPER продають в Galeries Lafayette Champs-Élysées, Net-a-Porter, Shopbop, Moda Operandi, Saks Fifth Avenue, Goop тощо.
Серед прихильниць цього українського бренду – Емілі Ратайковскі, Хлое Грейс Морец, Дакота Феннінг й інші.