Втім, особливу увагу привернув один з аксесуарів – намисто, що належала Її Величності. Про це написало видання People.
Принцеса Уельська одягнула золоту підвіску у формі серця на ланцюжку. ЗМІ пишуть, що це прикраса британського бренду Daniella Draper.
Намисто схоже на модель Gold Keeper's Heart Trace Chain Necklace, вартість якої починається від 2200 доларів без індивідуального гравіювання.
Прикрасу виготовляють вручну в Англії з переробленого 9-каратного жовтого золота. В описі бренду вказано, що ця прикраса символізує любов і близькість та нагадує про міцні почуття.
Ймовірно, підвіска Кейт Міддлтон має гравіювання, однак розгледіти напис було складно.
Які ще є прикраси в колекції Кейт Міддлтон?
- У січні принцеса Уельська зустрілася з гравчинями жіночої збірної Англії з регбі у Віндзорському палаці. Для цієї події вона обрала червоний костюм та підбори в тон, які доповнила сережками та золотою підвіскою Bali Birthstone Necklace з гранатом від лондонського бренду Auree.
- Також нещодавно Кетрін разом з чоловіком відвідали Шотландію. Тоді Кейт Міддлтон довершила свій образ витонченими сережками з сапфірами та каблучкою, яка раніше належала матері принца Вільяма, покійній принцесі Діані.