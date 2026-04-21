Образи зірок на червоній доріжці відображали стилістику їхніх персонажів та сучасні тренди. Про них детальніше – розповіло видання Vogue.

Образи зірок на червоній доріжці "Диявол носить Prada 2"

Енн Гетевей з'явилася на публіці в яскраво-червоній сукні з корсетним верхом від Louis Vuitton та архітектурною спідницею довжини міді. Дизайн її вбрання поєднував класичний силует з футуристичними елементами крою.

Меріл Стріп також обрала червоний колір для свого образу. Акторка постала у довгому шкіряному плащі-кейпі вільного крою від бренду Givenchy. Свій аутфіт Стріп доповнила високими чорними рукавичками та фірмовими сонцезахисними окулярами в стилі Міранди Прістлі.

Емілі Блант обрала складну багатоярусну сукню білого кольору від Schiaparelli, декоровану пір'ям та об'ємними текстурами на ліфі.

Водночас Стенлі Туччі дотримався елегантного чоловічого стилю. Він одягнув оксамитовий піджак темно-синього відтінку, білу сорочку та краватку з дрібним принтом.

Серед запрошених гостей була також присутня Анна Вінтур, яка обрала сукню з графічним візерунком та темно-синє пальто прямого крою.

Що цікаво, Леді Гага, яка брала участь у створенні саундтреку до фільму, позувала перед фотографами в лаконічній чорній сукні без бретелей силуету "русалка".

