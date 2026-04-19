Чорно-біла спідниця в горошок стала головним фаворитом цього сезону та перетворилась на справжній символ сучасної елегантності. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Дивіться також Більше не білі: 5 наймодніших кольорів кросівок, які захоплять вулиці навесні та влітку 2026

Яка найстильніша спідниця весни 2026 року?

Цієї весни модниці частіше обирають чорно-білі спідниці в горошок довжини міді та максі. Зокрема, фасони "колона" із заниженою посадкою або витончений А-силует. Видання Who What Wear зауважило, що навіть світові зірки, наприклад, американська акторка Ель Фаннінг, переосмислюють цей принт, виводячи його з категорії "ретро" у категорію наймодніших речей сучасності.

Секрет такої популярності цієї спідниці ховається в її універсальності. Річ у тім, що вона ефектно виглядає як на офіційному заході, так і під час звичайної прогулянки містом.

Днями наша редакція писала про те, чим замінити звичні прикраси навесні 2026, щоб бути в тренді.

З чим носити чорно-білу спідницю в горошок?

Стилісти пропонують кілька перевірених формул, які допоможуть створити ідеальний весняний образ. Один із найкращих варіантів цього року – поєднання такої спідниці із затишним кардиганом та елегантними мюлями.

Якщо ж ви віддаєте перевагу більш динамічному стилю, спробуйте скомбінувати спідницю з бомбером, що має комір-стійку, та лаконічними балетками. Як зазначає британське видання Elle, горошок у 2026 році став "новим нейтральним" принтом, тому він чудово пасує до найрізноманітнішого верху – від легких блуз і топів з акцентом на спині до об'ємних светрів та укорочених тренчів.

Водночас редактори The Guardian радять не боятися експериментів. Яскравий трикотаж у поєднанні зі спідницею в горошок та сумкою-конвертом створює сміливий і життєрадісний образ, що ідеально пасує до весняного настрою.

Який ще принт буде в моді навесні 2026 року?