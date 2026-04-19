Чорно-біла спідниця в горошок стала головним фаворитом цього сезону та перетворилась на справжній символ сучасної елегантності. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.
Яка найстильніша спідниця весни 2026 року?
Цієї весни модниці частіше обирають чорно-білі спідниці в горошок довжини міді та максі. Зокрема, фасони "колона" із заниженою посадкою або витончений А-силует. Видання Who What Wear зауважило, що навіть світові зірки, наприклад, американська акторка Ель Фаннінг, переосмислюють цей принт, виводячи його з категорії "ретро" у категорію наймодніших речей сучасності.
Секрет такої популярності цієї спідниці ховається в її універсальності. Річ у тім, що вона ефектно виглядає як на офіційному заході, так і під час звичайної прогулянки містом.
З чим носити чорно-білу спідницю в горошок?
Стилісти пропонують кілька перевірених формул, які допоможуть створити ідеальний весняний образ. Один із найкращих варіантів цього року – поєднання такої спідниці із затишним кардиганом та елегантними мюлями.
Якщо ж ви віддаєте перевагу більш динамічному стилю, спробуйте скомбінувати спідницю з бомбером, що має комір-стійку, та лаконічними балетками. Як зазначає британське видання Elle, горошок у 2026 році став "новим нейтральним" принтом, тому він чудово пасує до найрізноманітнішого верху – від легких блуз і топів з акцентом на спині до об'ємних светрів та укорочених тренчів.
Водночас редактори The Guardian радять не боятися експериментів. Яскравий трикотаж у поєднанні зі спідницею в горошок та сумкою-конвертом створює сміливий і життєрадісний образ, що ідеально пасує до весняного настрою.
Який ще принт буде в моді навесні 2026 року?
Головним модним відкриттям цієї весни став квітковий принт на затишних светрах, прикрашених об'ємними аплікаціями. Саме таке несподіване поєднання теплої тканини та свіжих весняних бутонів робить ці речі ідеальною базою для мінливої погоди.
Видання Woman&Home зауважує, що крафтові квіткові деталі перетворюють звичайний повсякденний светр на розкішний елемент гардероба, який випромінює радість та позитив. Зараз у магазинах з'являється все більше таких моделей, тому знайти ідеальний варіант для себе буде доволі легко.