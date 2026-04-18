Зараз у моді панує справжній кольоровий хаос, який насправді виглядає дуже стильно та продумано. На які кольори кросівок вам слід звернути увагу – вже розповіло видання Vogue Italia.
Дивіться також Гірше за зморшки: Андре Тан назвав речі, які моментально видають ваш вік
Які наймодніші кольори кросівок на весну-літо 2026?
Червоний і рожевий
Як зазначає видання Coveteur, червоний колір взуття справжнім хітом подіумів. Разом із ним популярним стає рожевий – від ніжного відтінку "пильної троянди" до фуксії. Цікаво, що зараз модно не обирати між ними, а поєднувати їх в одній парі взуття. За версією Refinery29, такі кольорові комбінації є головною ознакою стилю 2026 року.
Блакитний і зелений
Якщо вам хочеться чогось більш стриманого, але кольорового, обирайте відтінки блакитного та зеленого. Головним трендом 2026 року вважається глибокий синьо-зелений колір, який виглядає дуже шляхетно, особливо в замшевому виконанні. Також нині у моді шавлієвий зелений та морський блакитний відтінки, які, згідно зі звітами Pantone, символізують пошук балансу та автентичності.
Жовтий
Жовтий колір у 2026 році перестав бути складним для стилізації. Зараз у моді як насичений золотистий, так і дуже м'які, майже пастельні відтінки. Редактори Elle підкреслюють, що жовті кросівки ідеально пасують до деніму та світлих весняних штанів, додаючи образу необхідної легкості та грайливості.
За якими культовими кросівками з 1990-х зараз полюють усі модники?
Йдеться про коричневі замшеві кросівки від Adidas, які зараз переживають своє найгучніше відродження за останні десятиліття.
Видання Highsnobiety пояснює цей феноменальний успіх популярністю шоколадних та коричневих відтінків, які стали головною альтернативою звичному білому взуттю в гардеробах провідних інфлюєнсерів. Саме цей глибокий колір та м'яка текстура перетворили архівні моделі на справжню родзинку сучасних образів.