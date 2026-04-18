Зараз у моді панує справжній кольоровий хаос, який насправді виглядає дуже стильно та продумано. На які кольори кросівок вам слід звернути увагу – вже розповіло видання Vogue Italia.

Які наймодніші кольори кросівок на весну-літо 2026?

Червоний і рожевий

Як зазначає видання Coveteur, червоний колір взуття справжнім хітом подіумів. Разом із ним популярним стає рожевий – від ніжного відтінку "пильної троянди" до фуксії. Цікаво, що зараз модно не обирати між ними, а поєднувати їх в одній парі взуття. За версією Refinery29, такі кольорові комбінації є головною ознакою стилю 2026 року.

Блакитний і зелений

Якщо вам хочеться чогось більш стриманого, але кольорового, обирайте відтінки блакитного та зеленого. Головним трендом 2026 року вважається глибокий синьо-зелений колір, який виглядає дуже шляхетно, особливо в замшевому виконанні. Також нині у моді шавлієвий зелений та морський блакитний відтінки, які, згідно зі звітами Pantone, символізують пошук балансу та автентичності.

Жовтий

Жовтий колір у 2026 році перестав бути складним для стилізації. Зараз у моді як насичений золотистий, так і дуже м'які, майже пастельні відтінки. Редактори Elle підкреслюють, що жовті кросівки ідеально пасують до деніму та світлих весняних штанів, додаючи образу необхідної легкості та грайливості.

