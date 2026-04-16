У своєму інстаграмі модельєр виділив кілька ключових факторів, які моментально додають зайвих років, і пояснив, як цього уникнути.

Які речі додають віку?

Насамперед нас візуально роблять старшими застарілі комбінації одягу, які вже давно втратили свою актуальність. Це зазвичай стається тоді, коли ми продовжуємо носити одяг, який вже давно вийшов з моди, або використовуємо стилізацію минулих років.

Наприклад, джинси з дірками чи кофти з дивними принтами в поєднанні зі старими аксесуарами створюють враження, що людина "застрягла" в певній епосі. Такий образ виглядає неактуально, що одразу підкреслює вік.

Речі, які додають віку / Фото Pinterest

Інша серйозна перешкода на шляху до стильного вигляду – страх експериментувати. За словами Андре Тана, коли ми міцно тримаємося лише за звичні речі та боїмося пробувати нові стилістичні рішення, то одразу втрачаємо динамічність. Сучасна мода – про свободу та сміливість, а не про сліпе дотримання застарілих стандартів.

Який одяг додає віку / Фото Pinterest

Саме цей психологічний бар'єр часто призводить до створення "безпечного гардероба", де в шафі залишаються лише надійні, звичні, але занадто нудні та одноманітні речі. У такому гардеробі зазвичай немає місця для сміливих кольорів чи нестандартних силуетів.

Втім, важливо не плутати таку надмірну обережність із класикою, адже класичний стиль вічний і завжди доречний. Проблема саме в "нудному" одязі, який не має характеру. Андре Тан закликає не боятися додавати свіжості своєму вигляду. Адже саме готовність до нового робить нас візуально молодшими та енергійнішими.

