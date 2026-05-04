Парфумерний експерт Даниїл Прибильський розповів виданню Cosmopolitan про особливі композиції, які завдяки поєднанню рідкісних компонентів та сміливих акордів створюють навколо чоловіка магнетичну ауру. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

Які чоловічі парфуми притягують і зачаровують?

Tom Ford – Bois Pacifique

Цей аромат вражає своєю грою контрастів, йдеться на сайті Tom Ford. Адже тут прохолода сріблястого кардамону та свіжість куркуми зустрічаються з палкими смолами. Акігалавуд та олібанум додають композиції особливої енергії, а глибоке коріння кедра, дуба та сандалу вростає в теплу основу з амбри та ванілі. До того ж парфум залишає за собою розкішний деревний шлейф.

Amouage – Opus XIV Royal Tobacco

Парфум є втіленням справжньої величі через складне поєднання ладану та тютюнового абсолюту. Пряні ноти анісу, кардамону та лакриці створюють насичений старт, який поступово розкривається через димні смоли, мірру та березовий дьоготь. Це аромат для тих, хто полюбляє перемагати, адже густий коктейль з ванілі, уду та мускусу звучить максимально статусно та привабливо, йдеться на сайті Amouage.

Astrophil & Stella – Mon Santal

Він став справжньою одою дорогоцінному майсурському сандалу, відомому своєю вершковою м'якістю, зауважує Astrophil & Stella. До деревної бази тут додали яскравий пряний початок, який підсилює характер аромату та робить його об'ємним. Фінальний акорд з амброксану та ванілі викликає справжню естетичну залежність, огортаючи шкіру спокусливим і витонченим теплом.

Emporio Armani – Stronger With You

Цей парфум пропонує сучасний погляд на солодкі гурманські аромати, пише сайт Armani. Енергійний рожевий перець та шавлія гармонійно поєднуються з унікальним акордом зацукрованого каштана. Водночас кардамон і ваніль додають композиції м'якої пряності, що робить цей парфум ідеальним супутником для вечірніх виходів.

Christian Louboutin – Fétiche Le Santal

Він пропонує сміливий погляд на деревні композиції, додаючи до них ніжність інжирного молока. Таке поєднання створює ефект "другої шкіри", де оксамитове тепло сандалу зустрічається зі свіжістю фруктів. Аромат звучить інтимно та сміливо водночас, даруючи відчуття особливої впевненості та легкої розкоші на весь день, пише сайт Christian Louboutin.

Які ще чоловічі парфуми зводять жінок з розуму?

Для чоловіків, які не бояться бути в центрі уваги та залишати після себе яскравий слід, ідеальним вибором стануть насичені та дещо солодкі композиції. Наприклад, новий Emporio Armani Stronger With You Powerfully пропонує абсолютно гіпнотичне поєднання зацукрованого каштана, солодкої вишні та димної ванілі. Цей аромат є надзвичайно стійким і миттєво викликає залежність.

Жінкам також подобаються чоловічі парфуми, що дарують відчуття затишку, довіри та гармонії. Valentino Born In Roma Purple Melancholia Uomo можна сміливо назвати саме таким. Завдяки пряному кардамону, заспокійливій лаванді та м'якому вершковому кокосу, цей парфум ніби огортає теплими спогадами та створює навколо свого власника дуже комфортну ауру.